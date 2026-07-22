La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) realizará su 30.ª edición del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, nueva sede del evento. La Cámara Peruana del Libro (CPL) anunció que este año habrá diversas facilidades de ingreso, incluyendo acceso gratuito para algunos visitantes y una promoción especial el primer día.

El anuncio fue realizado por Ricardo Muguerza, presidente de la Cámara Peruana del Libro, durante una entrevista en el programa Encendidos de RPP. El representante destacó que la nueva sede contará con espacios más amplios para brindar una mejor experiencia a los asistentes.

La organización informó que el ingreso gratuito estará disponible para niños menores de 6 años, personas mayores de 65 años y ciudadanos inscritos en Conadis. Además, el 22 de julio el público podrá acceder sin costo entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m., sujeto a disponibilidad.

Para hacer uso de este beneficio, los asistentes deberán descargar previamente su entrada a través de Teleticket o efectuar el canje en la boletería del recinto. Asimismo, los vecinos de Santiago de Surco podrán ingresar gratuitamente de lunes a jueves gracias a un convenio entre la Cámara Peruana del Libro y la Municipalidad de Surco.