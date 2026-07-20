El pueblo de San Lucas de Colán sigue viviendo su tradicional festividad del apóstol Santiago, con diversas actividades religiosas, culturales y tradicionales que reúnen a la comunidad y que se cierran el próximo lunes 27 de julio.

Este evento, que se realiza anualmente, es una de las expresiones religiosas y culturales más representativas de la provincia de Paita, cuyo expediente avanza hacia su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

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SERENATA

El viernes 24, habrá serenata que contará con la participación de artistas nacionales e internacionales y al día siguiente se celebrará la misa solemne, procesión y las tradicionales actividades ecuestres conocidas como “batallas”, desarrolladas en las casas de los mayordomos.

El domingo 26 será la última procesión en que saldrá la imagen a derramar bendiciones al pueblo, ante la presencia de devotos y turistas llegados de todo el país y todo culmina al día siguiente con el desfile cívico escolar y cabalgatas.