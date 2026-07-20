Con diversas actividades continúa la tradicional festividad en Colán.
Con diversas actividades continúa la tradicional festividad en Colán.

El pueblo de San Lucas de Colán sigue viviendo su tradicional festividad del , con diversas actividades religiosas, culturales y tradicionales que reúnen a la comunidad y que se cierran el próximo lunes 27 de julio.

Este evento, que se realiza anualmente, es una de las expresiones religiosas y culturales más representativas de la provincia de Paita, cuyo expediente avanza hacia su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

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SERENATA

El viernes 24, habrá serenata que contará con la participación de artistas nacionales e internacionales y al día siguiente se celebrará la misa solemne, procesión y las tradicionales actividades ecuestres conocidas como “batallas”, desarrolladas en las casas de los mayordomos.

El domingo 26 será la última procesión en que saldrá la imagen a derramar bendiciones al pueblo, ante la presencia de devotos y turistas llegados de todo el país y todo culmina al día siguiente con el desfile cívico escolar y cabalgatas.

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