La Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura presentó el programa oficial del espectáculo cultural de apertura Retablo a Santiago Apóstol 2026, actividades oficiales en honor a la festividad del Santo Patrón en su camino hacia el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Participaron de la conferencia de apertura “Retablo a Santiago Apóstol 2026”, la directora de la DDC Piura, Giovanna Bisso, la Mayordomía Apóstol Santiago y la Embajada Cultural “Colán Cultura Viva”.

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PATRONO

Con esto marca el inicio de las actividades oficiales en honor al Santo Patrón, cuyo principal objetivo es impulsar su reconocimiento definitivo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, a fin de salvaguardar la fe, las danzas tradicionales y la identidad histórica que rodean a esta emblemática devoción piurana.

Las autoridades y líderes de las cofradías invitaron a la región a participar de las celebraciones, para fortalecer el expediente enviado al Ministerio de Cultura.