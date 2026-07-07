Con el objetivo de promover la práctica y aprendizaje del baile de la marinera en todos sus niveles y preservar su identidad como expresión de nuestro mestizaje nacional, la institución “Cristo Marino y Caballero de los Mares” organiza los concursos clasificatorios regionales “Caballero de los Mares” y concursos nacional y mundial “Héroes del Pacífico.

Diversas parejas alzarán al aire los pañuelos blancos y con su mejor zapateo buscarán su clasificación como representantes oficiales, este domingo 12 a partir de las 10:00 am. en el Coliseo del Colegio San Miguel.

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CATEGORÍAS

Las parejas participarán en las modalidades regulares: seriado, individual, noveles y nacional y en la modalidad especiales, en las categorías Pre-Infante, Infante, Infantil, Junior, Juvenil, Adultos, Senior, Master y Oro.

El jurado calificador estará compuesto por personas idóneas y elegidos por el comité organizador y los ganadores obtendrán para el primer puesto, un escapulario y medalla. El segundo y tercero ganarán una medalla de honor.