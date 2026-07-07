Para conmemorar los 45° años al servicio de la cultura difundiendo los bailes tradicionales del Perú profundo, el emblemático Ballet Folclórico Aypate, de la Universidad Nacional de Piura, realizará el VI Festival Transfronterizo de Música y Danzas Folklóricas “Tusuypi Kuska 2026”.

Este acontecimiento cultural de relevancia internacional simboliza la integración entre Perú y Ecuador, y se desarrollará mañana miércoles 8, a partir de las 7:30 p.m., en el auditorio Manuel Moncloa y Ferreyra de esta casa superior de estudios.

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PARTIICPANTES

El festival contará con la presencia de la delegación internacional: Grupo de Danza Pluricultural Ñukanchi, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Vilcabamba, Ecuador. Además de los elencos de danzas de la Universidad César Vallejo (UCV), que se suma a la celebración junto al Ballet Aypate.

La propuesta musical estará a cargo del Grupo de Música Arenas, la Orquestina de la UNP y la Peña Criolla de la UCV, quienes ofrecerán un repertorio de alta calidad técnica y artística.

“Es un honor para nuestra institución dar inicio a las celebraciones por los 45 años del Ballet Folclórico Aypate, elenco reconocido como el máximo exponente de la danza en nuestra universidad. Este festival no solo es una muestra de talento, sino un espacio de integración que consolida nuestro compromiso con la difusión cultural”, señaló la Lic. Socorro Alcas, directora del Instituto de Arte y Cultura de la UNP.

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DE PRIMER NIVEL

Mientras tanto, Henry Lamela, director artístico del elenco Aypate, destacó el rigor y la disciplina detrás del espectáculo.