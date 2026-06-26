Piura vibrará este domingo 28 con siete concursos nacionales, en los cuales destaca la IX edición de marinera norteña y tondero, que organiza la Asociación Cultural El Nuevo Tunante, con participación de cientos de parejas de todo el país que llegarán hasta el coliseo del Colegio Santa María de Piura.

Parejas de varias localidades del país como Trujillo, Chiclayo, Lima, Tumbes, Sullana, Chulucanas, Morropón, Talara, Paita, Sechura, Ferreñafe, Paiján, y otras ciudades ya aseguraron su presencia.

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LA CORONARON

Ayer, en ceremonia especial en el salón de actos de la Municipalidad de Catacaos, fue coronada la soberana de este concurso nacional, que cierra los festejos por los 201 años de creación de este distrito y que debido a la coyuntura de lo deteriorado de varias calles de la Heroica Villa, se ha traslado la sede hacia la ciudad capital.

Su majestad, Isabela Tume Ríos, quien baila estos tradicionales bailes piuranos desde que tenía 4 años de edad, presidirá la IX edición del Concurso Nacional de Tondero y Marinera, “César Zapata Espinoza”. Ella cursa el segundo de secundaria en el colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Ha ganado varios concursos de Marinera Norteña y Tondero, además ostenta el título de Campeona Nacional de Oratoria, que convocó el Congreso de la República y subcampeona internacional de Oratoria, organizado por la Universidad “Las Tunas” de la República de Cuba.

Su apego a las letras le llevó a ganar varios concursos de poesía y a futuro espera estudiar Comunicación, Derecho o Medicina.

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DEL EVENTO

El Taller Artístico Cultural “El nuevo Tunante”, presidido por Persy Espinoza, con 24 años de experiencia y presencia activa como cultora de nuestros bailes, se prepara para recibir a las parejas que llegan a demostrar lo mejor y llevarse los premios en disputa.

La banda es Catacaos será la protagonista en estos concursos, donde además habrá artesanos ofreciendo productos de filigrana, artículos de paja toquilla, escenografía y otros elementos que reflejen el amor a Catacaos, tierra natal de César Zapata Alzamora, denominado “Ángel de la marinera”, siendo el único campeón de campeones.