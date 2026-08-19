Una joven madre de familia de tan solo 26 años de edad se convirtió en la nueva víctima mortal de un accidente de tránsito ocurrido entre una motocicleta y un volquete de la Municipalidad de Morropón.

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El accidente ocurrió cerca de las 7 de la noche del último lunes, en el sector conocido como “La Curva de Las Ánimas”, en la trocha carrozable El Chorro–San Luis, donde se vienen realizando trabajos de recuperación y atención de vías debido a la emergencia declarada en la zona.

Según las primeras indagaciones policiales, el accidente ocurrió entre una motocicleta de placa 1256-RS, que era conducida por la joven Jannyra Madelley Gallardo Maza, natural de Malingas, y un volquete municipal.

Producto del fuerte impacto, la joven salió despedida por los aires y cayó al pavimento. Ella resultó gravemente herida y lamentablemente falleció mientras era trasladada hacia el centro de salud de Morropón.

El acompañante que viajaba en la motocicleta también resultó herido y fue trasladado de emergencia a la ciudad de Piura, donde viene recibiendo atención médica especializada.

Según la información preliminar, la moto se desplazaba junto a otras tres motocicletas provenientes del distrito de Yamango, siguiendo la ruta por el caserío Bocanegra–Piedra del Toro (nueva carretera). Las circunstancias exactas en las que ocurrió el impacto son investigadas por personal de la UPIAT de Piura.

Tras el accidente, el personal de la municipalidad que se encontraba en el lugar solicitó la presencia de la Policía Nacional del Perú de la comisaría de Morropón, Serenazgo y personal de salud, quienes acudieron para brindar atención a los afectados y realizar las diligencias respectivas.

De acuerdo con el pronunciamiento emitido por la Municipalidad Distrital de Morropón, un volquete marca Shacman, perteneciente a la comuna y que trasladaba material hacia la zona de intervención, estuvo involucrado en el accidente con una motocicleta de placa 1256-RS.

“En circunstancias que son materia de investigación, se produjo un fuerte impacto en la parte posterior del vehículo municipal, resultando involucrada una motocicleta de placa 1256-RS [...], la ciudadana de 26 años de edad resultó gravemente afectada. Durante su traslado hacia el centro de salud se produjo su fallecimiento”, dice la comuna distrital.