Según las nuevas imágenes de las cámaras de seguridad que se ubican a inmediaciones de la ampliación de la avenida Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Castilla, lugar donde ocurrió el accidente el pasado jueves 13 de agosto y que dejó como saldo tres muertos, entre ellos una menor de edad, el chofer de la camioneta de placa P4B-731, Deiber Abel Córdova Córdova, al parecer manejaba a excesiva velocidad.

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En las imágenes de las videocámaras instaladas en la zona se aprecia cómo el conductor de la mencionada camioneta manejaba a excesiva velocidad y primero impacta contra el auto de matrícula P2V 623 y, posteriormente, embiste al mototaxi de placa NB-9929, manejado por el exsereno de la Municipalidad Distrital de Castilla, José Miguel Gonza Quintana, de 47 años, quien llevaba como pasajeras a Marilyn Yeribel Soca Rojas, 31 años, y a su pequeña hija Alessia Melex P.S. (7 años).

Asimismo, se conoció según el expediente N°: 05112-2026-1-2001-JR-PE-03, que el conductor de la camioneta, Deiber Córdova Córdova, es iletrado y sin instrucción y es procesado como presunto autor de los delitos de fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos, lesiones culposas, y de homicidio culposo.

Según el certificado de necropsia de José Gonza Quintaba, establece como causa de muerte hemorragia cerebral, fractura de cráneo y politraumatismo, con agente causante “suceso de tránsito”. En el caso de Marilyn Soca Rojas, establece como causa de muerte hemorragia peritoneal, estallamiento hepático y trauma abdominal cerrado, con agente causante “suceso de tránsito”. En el caso de la menor Alessia M.P.S., establece como causa de muerte atrición encefálica, fractura por aplastamiento de cráneo y politraumatismo, con agente causante “suceso de tránsito”.