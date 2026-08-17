Entre profundas muestras de dolor, Marilyn Soca Rojas y su pequeña hija Alessia fueron despedidas la tarde de ayer tras el fatídico accidente en la avenida Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Castilla. El sábado también fue sepultado el mototaxista que perdió la vida en el mismo siniestro.

EL SEPELIO. Los familiares, amigos y vecinos les dieron el último adiós a la madre e hija en el cementerio Parque del Recuerdo, ubicado en el asentamiento La Primavera, donde sus restos descansan tras una emotiva jornada de despedida.

Previo a la sepultura, los féretros de ambas víctimas fueron trasladados a la I.E María Goretti. En el plantel, la directora, el cuerpo docente y los estudiantes les rindieron un sentido homenaje a quienes trágicamente perdieron la vida el pasado jueves 13 de agosto en la transitada vía de Castilla.

Luego de realizada una misa de cuerpo presente, los restos de la madre y la niña fueron enterrados. En medio del desconsuelo, allegados y compañeros exigieron justicia y la pronta sanción del responsable por esta trágica pérdida que cobró la vida de tres personas.

En tanto, Mercedes y Carol, hermanas de Luis Palacios Bardales -esposo y padre de las víctimas-, destacaron el inmenso cariño que profesaban hacia ambas y agradecieron públicamente por los siete años de momentos compartidos junto a la pequeña Alessia.

“El dolor que estamos sintiendo como familia es inmenso. Marilyn, te estoy eternamente agradecida por haberme regalado una sobrina tan maravillosa, alegre, con un bello corazón, una tan linda princesita. Gracias por haber compartido con nosotros estos siete años. Realmente es demasiado difícil tener que despedirte, pero la vida después de ti definitivamente no va a ser la misma”, dijo Mercedes Palacios. Durante el entierro, exigieron justicia.