Cientos de parejas llegadas de todo el país participaron y vivieron la emoción de la IX edición del Concurso Nacional de Marinera Norteña y Tondero “César Zapata Espinoza”, desarrollado en el coliseo del Colegio Santa María de Piura.

En novel abierto de marinera en la categoría Pre Infante, ganaron Emilia Mejía Aparicio y Emiliano Tume Arrazabal, mientras en infante Dominc Quintana y Scarlet Noriega. La pareja conformada por Camila Huamán Gálvez y Rodrigo Paredes fueron campeones en Infantil.

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OTROS CAMPEONES

La categoría Junior tuvo como primeros a Diana Alcalde y Sebastián Tezén. En Juvenil a Ángeles Timaná y Diego Yarlequé y en adulto a María Lucía Gonzales y Joshua Cornejo.

El nacional de marinera en Pre infante ganaron Derek Müller y Camila Vázquez, en Infantil Sayuri Nohemí y Joel Ríos, en Infante: Leam Sánchez y Lucas Vázquez, mientras en Junior: Daniela Villegas y Fabricio Ramírez.

Los campeones juveniles fueron Belisa Tello y Luis Ángel Rodríguez, en adulto: Elsa Salazar y Víctor Rodríguez y en Senior subieron al podio Jorge Millones y Ruth Céspedes.

En Novel Novel marinera pre infante, ganaron Mariel Herrera y Jorman Sandoval, en Infante: Felipe Gutiérrez y Eliana Villegas, en infantil: Rodrigo Serna y Mía Tuestas, en Junior: Joseph More y Britany Maraguay y en adultos Giancarlo Vílches y Elisa Aguilar.

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EN TONDERO

Ganaron en Pre infante: Gia Salinas y Joaquín Alvarado, en infante: Kassiel Pinedo y Valeska Salcedo, en infantil: Alexia Quezada y Manuel Castillo.

En Tondero Junior triunfaron: Belén Gallo y Jeremy Garrido, en Juvenil: Daniel Campoverde y Cristhina Seminario, en adulto: Mario Colán y Fátima Carranza, en Senior: Miriam Villa y Juan Carlos Cobos.

Fue una experiencia, aunque la nostalgia del viejo coliseo Eriberto “Pirilo” Gómez de Catacaos y el sentimiento de vivir la experiencia de bailar en la tierra del Campeón Laureado, de parte de las nuevas parejas, llevó a su promotora Persy Espinoza, de la Asociación El Nuevo Tunante y madre de César Zapata, a tomar una vital decisión.