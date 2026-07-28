El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó los resultados de la séptima edición de “Los principales economistas opinan”, encuesta que recoge la visión de los economistas peruanos sobre los principales desafíos de política económica y las políticas públicas.

En la edición de julio 2026, participaron 88 especialistas, encuestados entre el 20 y el 23 de julio.

”Más allá de la coyuntura inmediata, los economistas consideran que la principal reforma estructural pendiente es la del sistema de salud y aseguramiento, mencionada por el 61% de los encuestados", señala el IPE.

Le siguen la descentralización (47%), la educación (44%), la reforma laboral (43%) y la reforma política y judicial (41%). En el otro extremo, la reforma del sistema de pensiones obtiene apenas 5% de menciones.

En tanto, ante un eventual pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, el 84% de los economistas consultados considera que el Congreso debería delegar facultades para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y las economías ilegales.

En tanto, el 69% respalda otorgar facultades legislativas para impulsar la simplificación administrativa y destrabar proyectos de inversión.

Petroperú

Mientras que en tercer lugar de las prioridades aparece la reorganización de Petroperú (encaminada actualmente bajo la administración de Proinversión) y la modernización del marco regulatorio de hidrocarburos (38%).

Según la encuesta entre los 88 economistas, solo el 2% considera que el Congreso no debería otorgar facultades legislativas al Ejecutivo.

De otro lado, el 94% de los economistas consultados considera que el gobierno saliente no implementó las medidas necesarias de prevención contra El Niño 2026-2027.

Además, el 84% señala que el cambio simultáneo de autoridades nacionales y subnacionales dejará poco margen para preparar las nuevas gestiones antes del inicio de la temporada de lluvias.

Además, seis de cada diez economistas consideran que el país no está mejor preparado que en 2017 y una proporción similar cree que la respuesta frente al fenómeno de El Niño condicionará el nivel de aprobación del próximo gobierno.