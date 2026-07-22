Luego de presentarse con éxito en Nueva York, Madrid y Ciudad de México, la obra teatral “La Profesora” llegará por primera vez a Lima para una corta temporada desde el 4 de septiembre del 2026 en el Teatro Ricardo Blume, de Jesús María. La puesta en escena es protagonizada por Yvonne Frayssinet y Leonardo Torres Vilar, dirigida por Mateo Chiarella Viale y producida por Carlos Arana y Aranwa Teatro.

Escrita por el dramaturgo español Eduardo Galán, la obra presenta a América Alcalá, una profesora próxima a jubilarse que enfrenta el temor a la vejez y a la soledad mientras intenta ayudar a Daniela, una adolescente que ha iniciado un proceso de transición y cuyo comportamiento despierta preocupación tanto en el colegio como en su entorno familiar.

Con ese propósito, América convoca a una serie de tutorías a Ortiz, el padre de la joven: un hombre de origen humilde, sin formación académica y de aspiraciones sencillas, que trabaja vendiendo pescado en un supermercado. Este encuentro da inicio a una relación marcada por profundas diferencias sociales, culturales y personales, que poco a poco irá transformando la vida de ambos.

La obra explora las relaciones humanas, los prejuicios, la empatía y los desafíos que enfrentan tanto padres como educadores.

Según el director Mateo Chiarella: “Además de abordar algunos de los grandes desafíos que nos plantea la contemporaneidad, La Profesora es una obra que explora, sobre todo, la experiencia de la soledad. Habla de esa necesidad humana de contar con alguien para enfrentar nuestros miedos, nuestros conflictos y nuestros vacíos. La historia transcurre en un entorno cotidiano, pero en ese universo aparentemente común irrumpen emociones de gran intensidad. Es justamente ese contraste el que le da fuerza a la obra. Y a pesar de los caminos de incertidumbre que plantea la trama, se trata de una historia optimista, de resistencia; de personajes, que a su manera, pelean por un horizonte claro, una vida más feliz”.

“La Profesora” tuvo su estreno mundial en Estados Unidos con una producción bilingüe y, un año después, fue presentada con gran éxito en España, actualmente se presenta en México con los actores Silvia Pasquel y Alberto Estrella. Desde entonces ha recibido una destacada acogida por parte del público y de la crítica, especialmente entre la comunidad hispana.

La producción también ha sido reconocida con importantes distinciones internacionales como el Premio ATI (Asociación del Teatro Independiente de Nueva York), el HOLA (Hispanic Organitation of Latin Artists) Special Recognition for its Theme of Inclusion and Education, y el Talía Award of New York, consolidándose como una de las propuestas teatrales contemporáneas más reconocidas por su temática.

“La Profesora” irá en una temporada de cuatro semanas con funciones los viernes, sábados y lunes a las 8:00 p. m., y los domingos a las 7:00 p. m. en el Teatro Ricardo Blume, ubicado en jirón Huiracocha 2160, Jesús María. Las entradas las pueden conseguir en Ticketmaster.