El Coro Juvenil de Sinfonía por el Perú representará al país en el 72.º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, en Alicante (España), considerado el concurso vocal más antiguo y prestigioso del país europeo. La competencia se desarrollará del 21 al 26 de julio y reunirá a doce elencos provenientes de Europa, Asia y América.

La participación del elenco peruano llega dos años después de su triunfo en el concurso internacional Summa Cum Laude, realizado en Viena (Austria), donde obtuvo un reconocimiento por su excelencia artística frente a agrupaciones de distintos países.

Un repertorio preparado durante seis meses

El coro, dirigido por el maestro Juan Carlos Bersague, está conformado por 30 jóvenes que se prepararon durante seis meses para presentar un repertorio de alta exigencia técnica e interpretativa. El programa incluye obras de compositores cubanos, españoles, filipinos y peruanos, con las que buscarán destacar ante uno de los jurados más exigentes del circuito coral internacional.

Fundado en 1955, el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja es un referente mundial para la difusión de este género musical, surgido en Cuba durante el siglo XIX como resultado de la influencia de la contradanza española y ritmos africanos.

Concierto en Madrid por Fiestas Patrias

Como parte de su gira por España, el Coro Juvenil ofrecerá una presentación especial en la Casa de América de Madrid, dirigida a la comunidad peruana residente en ese país y al público en general.

El concierto se realizará en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias y conmemorará además los 15 años de Sinfonía por el Perú, organización fundada por el tenor peruano Juan Diego Flórez. La gala marcará el cierre de la gira internacional del elenco.

Quince años promoviendo el desarrollo a través de la música

Sinfonía por el Perú impulsa desde hace quince años el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes mediante la práctica musical colectiva. La organización destaca que esta nueva participación internacional refleja cómo la formación artística puede abrir oportunidades y fortalecer las capacidades de jóvenes talentos que hoy representan al país en escenarios internacionales.