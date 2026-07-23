En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Fondo Editorial de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) presentó el libro El vals peruano, una investigación del músico, compositor y director de orquesta Augusto Vera Béjar sobre el origen, la evolución y las particularidades de uno de los géneros musicales más representativos del país.

La publicación recopila más de 2.000 valses documentados y reúne más de 100 partituras transcritas por el propio autor, con el objetivo de preservar este patrimonio musical y facilitar su interpretación por nuevas generaciones.

Con más de cinco décadas de trayectoria artística, Vera Béjar desarrolla en esta obra una investigación sobre un género que ha acompañado la historia cultural del Perú durante más de 150 años.

Tres datos curiosos sobre el vals peruano

1. El vals no nació en el Perú

Aunque hoy es considerado uno de los géneros más representativos de la identidad peruana, el vals tuvo su origen en Europa durante el siglo XVIII. Llegó al Perú a mediados del siglo XIX, influenciado principalmente por los valses vieneses de la familia Strauss, entre ellos El Danubio Azul.

Con el paso del tiempo, el género adquirió características propias en el país: incorporó letras, una cadencia distinta y una identidad musical que dio origen al denominado vals criollo peruano.

2. Algunos valses famosos nacieron de poemas

La investigación también revela que varias composiciones ampliamente conocidas fueron creadas a partir de textos poéticos adaptados posteriormente a la música.

Entre ellas figuran Ódiame, China Hereje y Cholo soy y no me compadezcas, cuyas letras provienen de poemas que fueron musicalizados por sus intérpretes.

3. El sur del Perú también fue protagonista

Si bien la historia suele ubicar el desarrollo del vals criollo en Lima, el estudio sostiene que ciudades como Arequipa, Cusco y Puno tuvieron una participación importante en la consolidación del género durante las primeras décadas del siglo XX.

Compositores e intérpretes de estas regiones aportaron nuevas obras al repertorio criollo antes de que el vals alcanzara mayor difusión en la capital.

Disponible en la FIL Lima 2026

El libro El vals peruano estará disponible en el stand 17 de la Universidad Católica San Pablo durante la 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026), que se desarrollará hasta el 6 de agosto en el Centro de Exposiciones del Jockey.

Además, el autor Augusto Vera Béjar participará en una jornada de firma de ejemplares el 24 de julio, entre las 11:00 a.m. y las 6:00 p.m.