La Casa de la Literatura Peruana, institución del Ministerio de Educación (Minedu), anunció la convocatoria del 10.° Concurso de Microrrelatos Bibliotecuento, una iniciativa que busca promover la creación literaria y fortalecer el vínculo de la ciudadanía con las bibliotecas, los libros, la lectura y la escritura.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a peruanos y extranjeros mayores de 18 años que residan en el país.

Los participantes deberán presentar un microrrelato inédito, de hasta 200 palabras, inspirado en alguno de los siguientes temas:

Bibliotecas.

Libros.

Lectura.

Escritura.

Creación literaria.

La inscripción será gratuita y las postulaciones se recibirán del 1 de agosto al 15 de septiembre de 2026, mediante un formulario virtual que estará disponible desde el 22 de julio en la página web y las redes sociales de la Casa de la Literatura Peruana.

Criterios de evaluación y premios

Los trabajos serán evaluados por una comisión integrada por especialistas en literatura y creación narrativa.

Entre los criterios de evaluación figuran:

Calidad literaria.

Originalidad.

Desarrollo de la temática propuesta.

Adecuada redacción.

El concurso reconocerá al ganador con:

Un trofeo.

Un paquete de libros.

La publicación digital de su microrrelato junto con otras obras seleccionadas.

Asimismo, se entregarán diplomas a los finalistas y menciones honrosas.

Una década promoviendo la creación literaria

El director de la Casa de la Literatura Peruana, Gary Marroquín, destacó que esta nueva edición reafirma el compromiso de la institución con la promoción de la lectura y la escritura en el país.

“Con Bibliotecuento queremos que más peruanas y peruanos descubran en la escritura una forma de expresar sus ideas y aportar a la riqueza cultural del Perú”, señaló.

Desde su creación, el Concurso de Microrrelatos Bibliotecuento ha reunido a más de 4.000 participantes de distintas regiones del país, promoviendo la descentralización de las oportunidades culturales y el reconocimiento del talento literario, independientemente del lugar de origen o la experiencia previa de los concursantes.