La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) vuelve a incorporar el cine dentro de su programación cultural y, en esta edición, dedica un ciclo especial a Ecuador, País Invitado de Honor.

La Muestra Cinematográfica – Ecuador País Invitado de Honor reúne cinco largometrajes que invitan al público a conocer la memoria, la identidad, los pueblos originarios y las transformaciones sociales del Ecuador contemporáneo.

Las proyecciones son promovidas por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura de Ecuador, a través del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA), en coordinación con la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo.

Cinco películas para conocer el Ecuador

Las funciones se realizan en el auditorio Martín Adán de la FIL Lima, entre el 26 de julio y el 6 de agosto, en el horario de 8:00 p. m. a 10:00 p. m.

La programación incluye:

La leyenda de Tayos (2021) , de Galo Semblantes , documental sobre la expedición a las cuevas de Tayos y el misterio de una supuesta biblioteca metálica en la Amazonía ecuatoriana.

, de , documental sobre la expedición a las cuevas de Tayos y el misterio de una supuesta biblioteca metálica en la Amazonía ecuatoriana. Érase una vez en Quito (2026) , de Iñaki Oñate , que rescata la historia de las antiguas salas de cine de la capital ecuatoriana.

, de , que rescata la historia de las antiguas salas de cine de la capital ecuatoriana. Helena de Sarayaku (2021) , de Eriberto Gualinga , centrado en la lideresa kichwa Helena Gualinga y la defensa de la Amazonía.

, de , centrado en la lideresa kichwa Helena Gualinga y la defensa de la Amazonía. Guañuna (2022) , de David Lasso , documental sobre la búsqueda de justicia tras el asesinato del joven Paúl Guañuna.

, de , documental sobre la búsqueda de justicia tras el asesinato del joven Paúl Guañuna. Chuzalongo (2024), de Diego Ortuño, película de ficción inspirada en una leyenda andina y reconocida en festivales internacionales.

Literatura y cine en un mismo espacio

La FIL Lima destaca que este ciclo busca fortalecer el diálogo entre la literatura y el cine, dos disciplinas que comparten el objetivo de preservar la memoria, narrar historias y generar reflexión.

Con esta iniciativa, la feria amplía su propuesta cultural y ofrece al público nuevas formas de acercarse a la diversidad cultural del Ecuador.

Entradas y acceso a la FIL Lima 2026

La FIL Lima 2026 ofrece una programación que incluye presentaciones de libros, conversatorios, actividades infantiles, espectáculos musicales, cine y encuentros con autores nacionales e internacionales.

Las entradas pueden adquirirse en Teleticket y en la boletería oficial de la feria. Los precios van desde S/ 5 para estudiantes y docentes, S/ 7.50 de lunes a jueves y S/ 10 de viernes a domingo y feriados.

Además, los asistentes cuentan con el servicio gratuito de Paraderos FIL Lima, con buses que parten cada 15 minutos desde el Jockey Plaza y el Parque de la Amistad.