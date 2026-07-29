La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) vuelve a incorporar el cine dentro de su programación cultural y, en esta edición, dedica un ciclo especial a Ecuador, País Invitado de Honor.
La Muestra Cinematográfica – Ecuador País Invitado de Honor reúne cinco largometrajes que invitan al público a conocer la memoria, la identidad, los pueblos originarios y las transformaciones sociales del Ecuador contemporáneo.
Las proyecciones son promovidas por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura de Ecuador, a través del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA), en coordinación con la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo.
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Cinco películas para conocer el Ecuador
Las funciones se realizan en el auditorio Martín Adán de la FIL Lima, entre el 26 de julio y el 6 de agosto, en el horario de 8:00 p. m. a 10:00 p. m.
La programación incluye:
- La leyenda de Tayos (2021), de Galo Semblantes, documental sobre la expedición a las cuevas de Tayos y el misterio de una supuesta biblioteca metálica en la Amazonía ecuatoriana.
- Érase una vez en Quito (2026), de Iñaki Oñate, que rescata la historia de las antiguas salas de cine de la capital ecuatoriana.
- Helena de Sarayaku (2021), de Eriberto Gualinga, centrado en la lideresa kichwa Helena Gualinga y la defensa de la Amazonía.
- Guañuna (2022), de David Lasso, documental sobre la búsqueda de justicia tras el asesinato del joven Paúl Guañuna.
- Chuzalongo (2024), de Diego Ortuño, película de ficción inspirada en una leyenda andina y reconocida en festivales internacionales.
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Literatura y cine en un mismo espacio
La FIL Lima destaca que este ciclo busca fortalecer el diálogo entre la literatura y el cine, dos disciplinas que comparten el objetivo de preservar la memoria, narrar historias y generar reflexión.
Con esta iniciativa, la feria amplía su propuesta cultural y ofrece al público nuevas formas de acercarse a la diversidad cultural del Ecuador.
Entradas y acceso a la FIL Lima 2026
La FIL Lima 2026 ofrece una programación que incluye presentaciones de libros, conversatorios, actividades infantiles, espectáculos musicales, cine y encuentros con autores nacionales e internacionales.
Las entradas pueden adquirirse en Teleticket y en la boletería oficial de la feria. Los precios van desde S/ 5 para estudiantes y docentes, S/ 7.50 de lunes a jueves y S/ 10 de viernes a domingo y feriados.
Además, los asistentes cuentan con el servicio gratuito de Paraderos FIL Lima, con buses que parten cada 15 minutos desde el Jockey Plaza y el Parque de la Amistad.