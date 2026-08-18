Una mujer es investigada por la presunta tentativa de parricidio y exposición al peligro de sus dos hijos, de 10 años y un año, luego de que realizara una transmisión en vivo en redes sociales en la que habría amenazado con envenenarlos. El caso ocurrió el domingo 16 de agosto en una vivienda de Cerro Colorado, Arequipa.

Según la investigación preliminar del Noveno Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, Yovana Condori Q. se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol cuando inició una discusión telefónica con su pareja. Después realizó una transmisión en redes sociales mientras ingería licor y habría mostrado cómo colocaba una sustancia en una taza que, según sus propias expresiones, sería el desayuno de sus hijos mezclado con veneno para roedores.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando su hijo de 10 años observó lo que hacía su madre. El menor cargó a su hermana de un año y salió de la vivienda para buscar ayuda en la casa de una vecina.

La mujer alertó a la Policía y los agentes acudieron al inmueble. Durante la intervención encontraron un sobre de raticida, por lo que Condori fue detenida y trasladada para las diligencias correspondientes.

REVISARÁN CELULAR

El fiscal adjunto al provincial Jhonny Ferro Quispe dispuso el aislamiento de la zona para permitir que los peritos de Criminalística recojan y lacren los elementos considerados relevantes para la investigación.

Entre las evidencias se encuentran el sobre de raticida, una taza que contenía una sustancia y el celular utilizado por la investigada, además de otros objetos que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Los dos menores fueron sometidos a exámenes médico-legales y, de acuerdo con los resultados preliminares, se encuentran en buen estado de salud.

Durante su primera declaración, la mujer habría sostenido que no tenía intención de hacerles daño a sus hijos y que únicamente buscaba asustar a su pareja para conseguir que regresara a Arequipa, debido a que se encontraba fuera de la ciudad.

CUSTODIA DE MENORES

Tras conocer el caso, el Ministerio Público comunicó la situación de los niños al Centro Emergencia Mujer de Cerro Colorado y al juzgado de familia de turno.

El órgano jurisdiccional dispuso que los menores queden bajo la custodia de su padre y dictó medidas de protección para garantizar su seguridad.

Además, la Unidad de Protección Especial (UPE) realizará el seguimiento del entorno familiar de los niños, incluyendo su situación social, escolar y psicológica, mientras avanzan las investigaciones para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las responsabilidades correspondientes.