El puente internacional Macará, que conecta el cantón ecuatoriano del mismo nombre con el distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca, región Piura, continúa operando con restricciones impuestas por las autoridades de Ecuador. Según el reporte de Canal N, el desplazamiento entre ambos países se ha visto limitado y ha generado preocupación entre los habitantes de la zona fronteriza por las consecuencias económicas y sociales que enfrenta la población.

Desde el pasado 2 de julio el acceso peatonal quedó restringido únicamente para personas que puedan acreditar motivos de salud o educación. En tanto, el tránsito de vehículos permanece suspendido desde diciembre de 2025, situación que ha reducido el flujo habitual entre Perú y Ecuador.

El lado ecuatoriano del puente permanece bajo vigilancia de personal militar. En ese punto se instalaron rejas y controles para regular el ingreso de las personas autorizadas a cruzar la frontera.

Los habitantes de ambos países señalaron que estas medidas han afectado el comercio binacional, la actividad turística y las economías familiares que dependen del intercambio diario entre ambas localidades. Asimismo, indicaron que la disminución del tránsito ha repercutido en diversos negocios ubicados en la zona.

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Ecuador cierra puente internacional Macará en frontera con Perú



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El jueves y viernes de la semana pasada, ciudadanos peruanos y ecuatorianos realizaron manifestaciones para solicitar el restablecimiento del libre tránsito. Según los organizadores, cerca de 300 personas participaron en las protestas desarrolladas en los alrededores del puente internacional.

Los manifestantes expresaron su preocupación por las restricciones que se mantienen desde hace varios meses. También pidieron que ambos gobiernos establezcan mecanismos de diálogo para encontrar una solución al conflicto.

Estudiantes y comerciantes perjudicados

Durante los primeros días del cierre total, estudiantes peruanos con doble nacionalidad no pudieron asistir a sus colegios en Ecuador e, incluso, algunos tuvieron que cruzar el río fronterizo para continuar con sus clases. Actualmente, solo se permite el ingreso de escolares y pacientes que presenten documentos que acrediten su matrícula o atención médica, los cuales son verificados por personal militar ecuatoriano en el control fronterizo.

Los pobladores también cuestionaron la falta de acciones de las autoridades peruanas frente a las restricciones y pidieron una solución conjunta entre ambos gobiernos. En ese contexto, uno de los dirigentes locales expresó el malestar de la población por las limitaciones que persisten desde hace varios meses.

“Nos sentimos totalmente abandonados. Llevamos siete meses con el cierre vehicular y ahora también se restringió el paso peatonal. Necesitamos que ambos gobiernos dialoguen y restablezcan el libre tránsito”, señaló uno de los dirigentes locales

Los comerciantes informaron que varias empresas de transporte y establecimientos de la zona dejaron de operar como consecuencia de las limitaciones en el cruce fronterizo. Según indicaron, esta situación ha reducido el intercambio comercial que habitualmente se desarrollaba entre Perú y Ecuador.

Finalmente, los pobladores hicieron un llamado al próximo gobierno para que impulse conversaciones con las autoridades ecuatorianas. Su pedido busca restablecer el funcionamiento del puente internacional Macará, considerado uno de los principales puntos de conexión entre ambos países.