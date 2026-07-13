La 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) tendrá a Ecuador como país invitado de honor, con una programación que reunirá literatura, cine, música y gastronomía del 22 de julio al 6 de agosto.
La propuesta busca acercar al público peruano a la riqueza cultural ecuatoriana mediante actividades que resaltan la diversidad de sus territorios, tradiciones y expresiones artísticas.
Uno de los principales espacios será el Pabellón Ecuador, una instalación de 200 metros cuadrados inspirada en la línea ecuatorial, la geografía volcánica, la biodiversidad y las artesanías del país.
El recinto contará con un auditorio para encuentros con escritores, lecturas y presentaciones artísticas.
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Más de 700 títulos y 60 actividades culturales
La propuesta editorial reunirá:
- 40 editoriales ecuatorianas.
- Más de 700 títulos.
- Cerca de 2.000 ejemplares en exhibición.
- Más de 60 actividades culturales.
La programación incluirá presentaciones de libros, conversatorios, diálogos con autores, actividades infantiles y encuentros con lectores.
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La cinematografía ecuatoriana tendrá un espacio especial
Por segundo año consecutivo, la FIL Lima incorporará una programación dedicada al cine dentro de sus actividades culturales.
La Muestra Cinematográfica – Ecuador País Invitado de Honor, promovida por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura de Ecuador, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, se desarrollará en el Auditorio Martín Adán.
Las proyecciones programadas son:
|Fecha
|Película
|Director
|28 de julio
|Érase una vez en Quito
(2026)
|Iñaki Oñate
|30 de julio
|Guañuna
(2022)
|David Lasso
|2 de agosto
|Chuzalongo
(2024)
|Diego Ortuño
|4 de agosto
|Helena de Sarayaku
(2021)
|Eriberto Gualinga
|6 de agosto
|La leyenda de Tayos
(2021)
|Galo Semblantes
Las producciones abordan temas relacionados con la memoria histórica, los pueblos indígenas, la identidad, los conflictos sociales y el patrimonio cultural ecuatoriano.
Gastronomía y música también formarán parte de la programación
Frente al pabellón se instalará la Plaza Mitad del Mundo, un espacio dedicado a la gastronomía ecuatoriana, con especial énfasis en la cocina manabita.
Entre las principales actividades figura la Noche de Ecuador, programada para el 23 de julio a las 8:00 p. m., que incluirá:
- La presentación del libro Manabí, gastronomía milenaria. 200 recetas, sus relatos y secretos.
- Un concierto del trompetista Edgar Palacios junto a la Orquesta Sinfónica de Loja.
- Un showcooking dirigido por Orazio Bellettini, fundador de Fundación Fuegos, y la chef Valentina Álvarez.
La programación musical también contará con la presentación del artista Machaka, quien fusiona ritmos tradicionales con sonidos urbanos y electrónicos. Su concierto será el 25 de julio a las 9:30 p. m. en el Auditorio Fundación BBVA – Blanca Varela.
Entradas y acceso a la feria
Las entradas para la FIL Lima 2026 ya están disponibles en Teleticket y en la boletería oficial del evento.
Los precios son:
- Estudiantes y docentes: S/ 5.00.
- Público general de lunes a jueves: S/ 7.50.
- Viernes, fines de semana y feriados: S/ 10.00.
Además, la organización ofrecerá un servicio gratuito de buses desde el Jockey Plaza y el Parque de la Amistad para facilitar el acceso de los asistentes.