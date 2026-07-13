La 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) tendrá a Ecuador como país invitado de honor, con una programación que reunirá literatura, cine, música y gastronomía del 22 de julio al 6 de agosto.

La propuesta busca acercar al público peruano a la riqueza cultural ecuatoriana mediante actividades que resaltan la diversidad de sus territorios, tradiciones y expresiones artísticas.

Uno de los principales espacios será el Pabellón Ecuador, una instalación de 200 metros cuadrados inspirada en la línea ecuatorial, la geografía volcánica, la biodiversidad y las artesanías del país.

El recinto contará con un auditorio para encuentros con escritores, lecturas y presentaciones artísticas.

Más de 700 títulos y 60 actividades culturales

La propuesta editorial reunirá:

40 editoriales ecuatorianas.

Más de 700 títulos.

Cerca de 2.000 ejemplares en exhibición.

Más de 60 actividades culturales.

La programación incluirá presentaciones de libros, conversatorios, diálogos con autores, actividades infantiles y encuentros con lectores.

La cinematografía ecuatoriana tendrá un espacio especial

Por segundo año consecutivo, la FIL Lima incorporará una programación dedicada al cine dentro de sus actividades culturales.

La Muestra Cinematográfica – Ecuador País Invitado de Honor, promovida por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura de Ecuador, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, se desarrollará en el Auditorio Martín Adán.

Las proyecciones programadas son:

Fecha Película Director 28 de julio Érase una vez en Quito

(2026) Iñaki Oñate 30 de julio Guañuna

(2022) David Lasso 2 de agosto Chuzalongo

(2024) Diego Ortuño 4 de agosto Helena de Sarayaku

(2021) Eriberto Gualinga 6 de agosto La leyenda de Tayos

(2021) Galo Semblantes

Las producciones abordan temas relacionados con la memoria histórica, los pueblos indígenas, la identidad, los conflictos sociales y el patrimonio cultural ecuatoriano.

Gastronomía y música también formarán parte de la programación

Frente al pabellón se instalará la Plaza Mitad del Mundo, un espacio dedicado a la gastronomía ecuatoriana, con especial énfasis en la cocina manabita.

Entre las principales actividades figura la Noche de Ecuador, programada para el 23 de julio a las 8:00 p. m., que incluirá:

La presentación del libro Manabí, gastronomía milenaria. 200 recetas, sus relatos y secretos .

. Un concierto del trompetista Edgar Palacios junto a la Orquesta Sinfónica de Loja .

junto a la . Un showcooking dirigido por Orazio Bellettini, fundador de Fundación Fuegos, y la chef Valentina Álvarez.

La programación musical también contará con la presentación del artista Machaka, quien fusiona ritmos tradicionales con sonidos urbanos y electrónicos. Su concierto será el 25 de julio a las 9:30 p. m. en el Auditorio Fundación BBVA – Blanca Varela.

Entradas y acceso a la feria

Las entradas para la FIL Lima 2026 ya están disponibles en Teleticket y en la boletería oficial del evento.

Los precios son:

Estudiantes y docentes: S/ 5.00 .

. Público general de lunes a jueves: S/ 7.50 .

. Viernes, fines de semana y feriados: S/ 10.00.

Además, la organización ofrecerá un servicio gratuito de buses desde el Jockey Plaza y el Parque de la Amistad para facilitar el acceso de los asistentes.