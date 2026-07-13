El país vecino instalará un pabellón de 200 metros cuadrados y ofrecerá más de 60 actividades culturales, además de una muestra de cine, conciertos, presentaciones de libros y experiencias gastronómicas durante la Feria Internacional del Libro de Lima.
El país vecino instalará un pabellón de 200 metros cuadrados y ofrecerá más de 60 actividades culturales, además de una muestra de cine, conciertos, presentaciones de libros y experiencias gastronómicas durante la Feria Internacional del Libro de Lima.

La 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) tendrá a Ecuador como país invitado de honor, con una programación que reunirá literatura, cine, música y gastronomía del 22 de julio al 6 de agosto.

La propuesta busca acercar al público peruano a la riqueza cultural ecuatoriana mediante actividades que resaltan la diversidad de sus territorios, tradiciones y expresiones artísticas.

Uno de los principales espacios será el Pabellón Ecuador, una instalación de 200 metros cuadrados inspirada en la línea ecuatorial, la geografía volcánica, la biodiversidad y las artesanías del país.

El recinto contará con un auditorio para encuentros con escritores, lecturas y presentaciones artísticas.

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Más de 700 títulos y 60 actividades culturales

La propuesta editorial reunirá:

  • 40 editoriales ecuatorianas.
  • Más de 700 títulos.
  • Cerca de 2.000 ejemplares en exhibición.
  • Más de 60 actividades culturales.

La programación incluirá presentaciones de libros, conversatorios, diálogos con autores, actividades infantiles y encuentros con lectores.

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La cinematografía ecuatoriana tendrá un espacio especial

Por segundo año consecutivo, la FIL Lima incorporará una programación dedicada al cine dentro de sus actividades culturales.

La Muestra Cinematográfica – Ecuador País Invitado de Honor, promovida por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura de Ecuador, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, se desarrollará en el Auditorio Martín Adán.

Las proyecciones programadas son:

FechaPelículaDirector
28 de julioÉrase una vez en Quito
(2026)		Iñaki Oñate
30 de julioGuañuna
(2022)		David Lasso
2 de agostoChuzalongo
(2024)		Diego Ortuño
4 de agostoHelena de Sarayaku
(2021)		Eriberto Gualinga
6 de agostoLa leyenda de Tayos
(2021)		Galo Semblantes

Las producciones abordan temas relacionados con la memoria histórica, los pueblos indígenas, la identidad, los conflictos sociales y el patrimonio cultural ecuatoriano.

Gastronomía y música también formarán parte de la programación

Frente al pabellón se instalará la Plaza Mitad del Mundo, un espacio dedicado a la gastronomía ecuatoriana, con especial énfasis en la cocina manabita.

Entre las principales actividades figura la Noche de Ecuador, programada para el 23 de julio a las 8:00 p. m., que incluirá:

  • La presentación del libro Manabí, gastronomía milenaria. 200 recetas, sus relatos y secretos.
  • Un concierto del trompetista Edgar Palacios junto a la Orquesta Sinfónica de Loja.
  • Un showcooking dirigido por Orazio Bellettini, fundador de Fundación Fuegos, y la chef Valentina Álvarez.

La programación musical también contará con la presentación del artista Machaka, quien fusiona ritmos tradicionales con sonidos urbanos y electrónicos. Su concierto será el 25 de julio a las 9:30 p. m. en el Auditorio Fundación BBVA – Blanca Varela.

Entradas y acceso a la feria

Las entradas para la FIL Lima 2026 ya están disponibles en Teleticket y en la boletería oficial del evento.

Los precios son:

  • Estudiantes y docentes: S/ 5.00.
  • Público general de lunes a jueves: S/ 7.50.
  • Viernes, fines de semana y feriados: S/ 10.00.

Además, la organización ofrecerá un servicio gratuito de buses desde el Jockey Plaza y el Parque de la Amistad para facilitar el acceso de los asistentes.

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