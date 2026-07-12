Alfredo Herrera publicó “Las alas de la libélula” (2023, BCR), obra ganadora del Concurso Novela Corta “Julio Ramón Ribeyro” 2023. Alfredo nació en Lampa, Puno, en 1965. Su formación combina las letras y la comunicación. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Camino

Herrera es imprescindible en la poesía peruana contemporánea. Publicó los poemarios “Elogio de la nostalgia”, “Montaña de Jade” y “Mares”. Obtuvo el Premio Copé de Oro de Poesía en 1995, y sumó reconocimiento narrativo al ganar el Premio “Julio Ramón Ribeyro”. El hilo conductor sigue a Rut y Robert, quienes llegan a Cusco con apariencia de turistas. Robert, un arqueólogo europeo, busca presentar proyectos a universidades locales, pero enfrenta graves obstáculos.

Análisis

El estilo y su carga simbólica dan como resultado alta factura técnica y madurez compositiva. Es una prosa evocativa. Herrera no utiliza un lenguaje meramente informativo o periodístico. Despierta sensaciones, colores, texturas y ánimos. Cada adjetivo es preciso. Las palabras tienen magnetismo donde el paisaje —el viento, el agua, la luz del altiplano o de la costa— se carga de las emociones de los personajes.

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Estructura

La novela es fuerte y fascinante en su arquitectura. Estamos ante una narración de relojería: al denotar temporales distantes. La novela teje tramas y sigue a personajes separados por casi dos siglos de diferencia. Herrera utiliza la técnica de los “vasos comunicantes”. Asocia en un mismo flujo narrativo episodios que ocurren en tiempos o espacios distintos para que se influyan mutuamente.

Ritmo

Hay una musicalidad interna en las frases, destacada cadencia. Los poetas son expertos en el ritmo (saber cuándo alargar una frase para generar melancolía o cuándo cortarla para generar tensión). Herrera traslada esto a la narrativa mediante: elipsis prolongadas con silencios en el texto que dicen más que las palabras; encadena pensamientos, recuerdos y descripciones de manera fluida, imitando el fluir de la conciencia o el vaivén de la memoria.

Conflictos

A pesar de las historias, los hilos invisibles que las unen son las crisis, la incomunicación y el aislamiento; el conflicto surge cuando las personas no alcanzan a comprenderse entre sí. El argumento debilita conceptos que creíamos sólidos: la libertad, la confianza, la ética y la solidaridad. La novela demuestra cómo estos valores se vuelven frágiles bajo la presión de las circunstancias históricas o personales. Así, se percibe la historia al cruzar dos siglos, se evidencia que los traumas sociales y las búsquedas de redención en el Perú se repiten de forma cíclica.

El Simbolismo

El título (Las alas de la libélula) funciona como la metáfora de la existencia humana y de los vínculos que construimos: La libélula es un insecto con una paradoja biológica hermosa: posee las alas más fuertes y aerodinámicas de la naturaleza, pero al mismo tiempo son delicadas y frágiles. Los personajes y las tramas: resisten el embate de los siglos y las tragedias (fuerza), conviviendo con la vulnerabilidad inherente a no ser comprendidos por el otro o a perder la libertad (delicadeza). Para la lógica racional o histórica, los años 1820 y 2020 están separados y no se tocan. No obstante, en lógica poética, el tiempo es circular; el dolor de un hombre del siglo XIX puede vibrar en la misma frecuencia que el de una mujer del siglo XXI.

La trama histórica

Esta historia nos traslada a la época de la independencia del Perú (alrededor de la década de 1820). El conflicto: seguimos a un grupo de personajes atrapados en las convulsiones políticas y militares de la transición colonial a la república. No se nos muestra la independencia desde las grandes batallas heroicas, sino desde el desamparo cotidiano, el miedo, las traiciones y las crisis de valores. El núcleo: en este escenario, la libertad y la lealtad se tambalean. Los personajes sufren la falta de comunicación, el aislamiento provocado por la guerra y la fragilidad de sus destinos personales frente a la historia. Se menciona al “Diario del Che en Bolivia” (p 145).

La trama contemporánea

Después de casi doscientos años, nos sitúa en el Perú actual (inicios de 2020), en un contexto marcado por el encierro y la incertidumbre. El conflicto: aquí los personajes enfrentan crisis de identidad, soledad y un profundo aislamiento emocional. Las distancias no son geográficas ni provocadas por una guerra civil, sino psicológicas: la incapacidad de conectarse de manera real y empática con el otro. El núcleo: al igual que sus antepasados del siglo XIX, los protagonistas del presente ven cómo sus certezas éticas, su confianza en el entorno y su propia libertad se desmoronan bajo el peso de sus crisis personales (cap. XXVII).

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El encuentro

Los traumas de los personajes del pasado resuenan en las vivencias de los personajes del presente (cap. XXXIX). Ambas líneas argumentales avanzan en paralelo hacia un final abierto, demostrando que, aunque cambien las vestimentas, las tecnologías o los sistemas políticos, el ser humano sigue lidiando con los mismos vacíos y con la misma hermosa, pero peligrosa fragilidad (tal como las alas de una libélula).

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