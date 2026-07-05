Andrés Aguirre Lynch fue un destacado poeta, escritor y docente peruano profundamente vinculado a la identidad cultural de la región de La Libertad. Nació en el distrito portuario de Salaverry, Trujillo, el 29 de noviembre de 1936, y falleció recientemente a inicios de febrero de 2026. El grupo “Aramauta”, nombre que resulta de unir los vocablos quechuas haravico (poeta) y amauta (sabio). El domingo pasado en el desfile sanjuanista en Trujillo, su veterana promoción, dispuso que una de las hijas del poeta abandere el escuadrón, portando la fotografía. Este acto nos conmovió.

Docente y antólogo

Además de su creación, Aguirre Lynch asumió por encargo familiar la tarea de recopilar y seleccionar toda la obra poética del gran poeta Wilfredo Torres Ortega (conocido como el “Poeta del Mar”), publicándola con éxito en el año 2005. En el ámbito profesional, ejerció como un respetado profesor y catedrático universitario en Trujillo (enseñando en instituciones como la Universidad Privada Antenor Orrego), combinando la docencia con la difusión de otros autores como Gladys Benko.

Estilo

Un claro ejemplo de su sensibilidad marina y amorosa se aprecia en los versos de su poema VIII: “Las olas. / El mar. / Tú. Nuestro silencio. / La hora había llegado. / Noche. / Nuestra esperanza absorta... / Pequeña: Ya no somos los mismos; / sin embargo, / desde el piélago / un tiempo nos reclama...”. sus primeros libros “Chunas” y Arista del silencio", aunque ambos libros comparten el estilo limpio, melancólico y musical característico de Andrés Aguirre Lynch, existen diferencias muy marcadas en su propósito, estructura y enfoque temático. Mientras que “Chunas” es un poemario de temática eminentemente marina, paisajística y de homenaje local, “Aristas del silencio” es una obra de corte íntimo, amoroso, existencial y reflexivo ante el mar.

Aristas del silencio (1994)

En esta obra desborda el intimismo, el amor y la metafísica. Aunque fue escrito en su juventud (en la década de 1960), tardó tres décadas en ver la luz. Aquí el enfoque se desplaza de lo exterior (el paisaje) a lo profundamente interior (la psique y el sentimiento). El amor y la ausencia: El libro está dividido en secciones donde explora el sentimiento amoroso desde la perspectiva de la pérdida y la distancia (“Arista del Silencio ” y “Las noches junto a tu ausencia”).

Los poemas que integran este libro resultaron ganadores de los Juegos Florales de la Universidad Nacional de Trujillo. El romance se vive desde el recuerdo y la melancolía. Temática existencial y mística: El “silencio” se convierte en el tema y la atmósfera principal. El autor explora el aislamiento, la introspección, el paso del tiempo y las contradicciones humanas (las “aristas” o ángulos complejos de la vida). El mar como metáfora interna: El mar sigue apareciendo, pero ya no para retratar al puerto de Salaverry, sino como un símbolo del infinito, de la soledad o de los sentimientos inabarcables del ser humano.

Lírica Marina

La poesía de Aguirre Lynch marcó distancia de los movimientos de corte estrictamente social o de “arte comprometido” que abundaban en las décadas sesenta y setenta. En el mapa lírico de La Libertad, la voz de Aguirre se ubica dentro de la vertiente de la poesía lírica y esencial. Su “Arista del silencio” (1994), fue publicado con prólogo de Wilfredo Torres Ortega. Dentro de la gran tradición liberteña de “poetas del mar” (herencia de Alcides Spelucín y Wilfredo Torres Ortega). Aguirre enaltece el paisaje del puerto de Salaverry en textos que definen su madurez: la combinación del silencio, la ausencia amorosa y el eterno retorno de las olas.

Rapsodia

En Rapsodia (2001), Aguirre reveló su intimidad personal-espiritual y tomó como referente marino al Puerto Salaverry. El poeta es un cultor calificado de la poesía que potencia nuestro parnaso y desarrolla el tema del mar. Su poesía, con la invención y disposición experimentadas, ofrece versos de vibrante elocución; es decir, escribe con claridad, pureza, propiedad, corrección y originalidad, desde esas infinitas fuentes de inspiración que son el mar, la rada y el hombre. Su lenguaje manifiesta dosis mesurada de figuras de pensamiento (patéticas), de la palabra (sinonimia), de significación (metonimia y metáforas) y usa, en forma escasa, las figuras de construcción.

El mensaje de su libro Rapsodia (2001) es la expresión fidedigna de la comedia humana y porteña, donde el existencial canto al litoral se mezcla con la constante interrogación del hombre ante los enigmas. Es una obra intimista y lírica, en permanente indagación sobre el absurdo de la vida. Desde la angustia se lanza por los caminos de la libertad, bajo las luces de Píndaro, Sartre y Camus; su poesía asume la expresión del existencialismo como camino posible a la felicidad. (Fuente: “Edición extraordinaria, antología general de la poesía en La Libertad 1918-2018”. p.36. Medina B., FEM 2018).

Valoración

Andrés Aguirre Lynch es indispensable para entender la evolución de la poesía trujillana fuera de los grandes focos vanguardistas o estridentes. Se le reconoce como un orfebre del lenguaje cuya trascendencia radica en la transparencia lírica, la musicalidad y la brevedad; virtudes que, de acuerdo al marco de la obra, enriquecen y equilibran el panorama de las letras en La Libertad.