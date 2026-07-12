El escritor peruano Cronwell Jara Jiménez, autor de la emblemática obra “Montacerdos”, falleció este domingo 12 de julio a los 76 años.

Nacido en Piura el 26 de julio de 1949 y criado en el distrito limeño del Rímac, Cronwell Jara fue licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El lamentable fallecimiento fue confirmado por el Fondo de Cultura Económica, que destacó su legado como uno de los narradores más importantes de la literatura peruana contemporánea.

A través de un comunicado, la editorial recordó que Jara fue cuentista, novelista, dramaturgo y guionista, además de un reconocido formador de nuevas generaciones de escritores. Durante más de cuatro décadas dirigió talleres de creación literaria en distintas regiones del país y publicó más de 40 libros.

Su obra más representativa, “Montacerdos”, publicada en 1981, es considerada un clásico de la narrativa peruana. Traducida a varios idiomas, la novela retrata la vida en los sectores populares de Lima y consolidó a Jara como una de las voces más originales de las letras nacionales.

En 2023, el Fondo de Cultura Económica publicó una nueva edición de la obra junto con otros de sus cuentos.

A lo largo de su trayectoria cultivó diversos géneros, entre ellos la poesía, el cuento, la novela, el teatro y el guion cinematográfico.

Además de su producción literaria, el escritor dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y promoción de la creación literaria, formando a cientos de jóvenes autores.

En reconocimiento a su destacada trayectoria, en 2019 recibió el Premio Casa de la Literatura Peruana, distinción que resaltó su valioso aporte a la cultura y a la literatura nacional.