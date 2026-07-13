El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y Tornillo Teatro presentarán “Migrantes”, una experiencia escénica familiar inspirada en el reconocido libro álbum de la ilustradora peruana Issa Watanabe.

Con dramaturgia y dirección de Vanessa Vizcarra, la obra propone una reflexión sobre la migración entendida como una experiencia universal de transformación. A través de un lenguaje escénico sin palabras, el montaje invita al público a pensar en el cambio, la empatía y la búsqueda de un lugar donde volver a empezar.

La temporada comenzará el 20 de septiembre en el Teatro de la Universidad del Pacífico, en Jesús María, y se extenderá hasta el 29 de noviembre, con funciones los sábados y domingos a las 4:00 p.m.

Una puesta en escena para espectadores de todas las edades

“Migrantes” está dirigida a toda la familia y es apta para niñas y niños desde los dos años.

La puesta en escena transforma el universo visual creado por Issa Watanabe en un espectáculo que combina teatro físico, música en vivo, máscaras, títeres y una propuesta visual cargada de poesía, humor y sensibilidad.

Según la directora Vanessa Vizcarra, la obra nace de la necesidad de abordar el cambio desde una perspectiva esperanzadora.

“Migrantes nace del deseo de hablar del cambio desde un lugar esperanzador. Todos migramos de alguna manera a lo largo de nuestra vida y creemos que esos procesos pueden vivirse mejor cuando aparecen la ternura, el juego, el humor y la compañía. Esa es la mirada que encontramos en el libro de Issa Watanabe y que quisimos llevar al escenario”, señaló.

Una historia sobre diversidad, inclusión y nuevos comienzos

La historia sigue a un grupo de animales que emprende un viaje en busca de un nuevo hogar. Durante el recorrido enfrentan distintos desafíos y descubren el valor de la amistad, la solidaridad y la esperanza.

La producción busca abrir espacios de diálogo sobre la diversidad, la inclusión y el respeto, mediante una propuesta artística accesible para niñas, niños y adultos.

“Migrantes” fue beneficiaria de los Estímulos Económicos para la Cultura del Ministerio de Cultura del Perú.

Elenco, funciones y entradas

El elenco está integrado por Eduardo Cardozo, Deysi Forcades, Muriel García, Sol Nacarino y Luigi Valdizán.

La producción ejecutiva está a cargo de Fabiola Castro, mientras que la producción general corresponde al Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y Tornillo Teatro.

Las funciones se realizarán del 20 de septiembre al 29 de noviembre, los sábados y domingos a las 4:00 p. m., en el Teatro de la Universidad del Pacífico (Jr. Luis Sánchez Cerro 2121, Jesús María).

Las entradas ya se encuentran en preventa:

Adultos: S/ 40

Estudiantes y niños: S/ 20

La promoción es válida para las siete primeras funciones y está sujeta a stock disponible.

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