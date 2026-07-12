Los piuranos podrán conocer más sobre el legado que nos dejó José Abelardo Quiñones Gonzáles, héroe de la Fuerza Aérea del Perú, durante el conversatorio y la exposición fotográfica “Alas de gloria”, a realizarse mañana lunes 13, a las 7:00 p.m., en el Aula E203 (Edificio E, Campus UDEP Piura). Ingreso libre.

Aquí se podrá reconocer el ejemplo de valor y servicio que nos dejó y que continúa marcando a las nuevas generaciones del Perú. Se exhibirán fotos de archivo y documentos históricos sobre su vida militar y su inmolación en 1941.

PUEDES VER: Piuranos gozarán del concurso ecuestre Copa Quiñones 2026

LEGADO

Además, fotografías de las etapas de su vida, quien el día de su graduación como cadete en la Escuela de Aviación hizo la temeraria maniobra de vuelo invertido a casi un metro del suelo.

Quiñones tuvo participación en el conflicto del 41 con Ecuador, donde realizó misiones de reconocimiento y su valeroso ataque final en Quebrada Seca.

Los asistentes también podrán escuchar los testimonios y experiencias de pilotos de combate, quienes compartirán su visión sobre la vocación, el liderazgo y el compromiso con el país.