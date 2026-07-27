Yahaira Plasencia se pronunció sobre el acercamiento entre Sergio George y Magdyel Ugaz. Durante una entrevista, la cantante compartió su opinión sobre el vínculo entre ambos y sorprendió al dedicar unas palabras a la actriz.

Las declaraciones de la salsera han llamado la atención debido a su pasado profesional con el reconocido productor. Además de trabajar juntos, ambos fueron objeto de rumores sobre una presunta relación sentimental, los cuales nunca confirmaron.

La salsera también abordó aspectos de su vida personal. Durante la entrevista, habló del buen momento que atraviesa con Luis Fernando, ‘El Diablo’, y reveló que recibió la recomendación de congelar sus óvulos, lo que permitió conocer sus planes a futuro junto al empresario.

Durante la entrevista también se abordó la cercanía entre Magdyel Ugaz y Sergio George, luego de que el productor fuera visto cargando la torta de cumpleaños de la actriz. Yahaira reveló que conoció la noticia por redes sociales y les dedicó elogios.

“ Lo vi en TikTok. Mira, yo creo que cuando llega el amor, cuando toca a tu puerta, uno tiene que abrirla si es la persona correcta. Y por lo que he visto, todo se ve muy bonito ”, declaró a Trome.

“ Magdyel me cae súper bien. Es una mujer espectacular, linda, profesional y sencilla. Me parece algo muy lindo ”, añadió.