Magaly Medina anunció que inició sus vacaciones y viajará a Europa para tomarse un descanso. La presentadora señaló que necesitaba alejarse temporalmente del trabajo debido al desgaste acumulado por la producción de su programa y por los meses de tensión que enfrentó recientemente.

“¡Así es! Sobre todo porque peleo por mi audiencia y me gusta que el público se divierta con mi programa. Tener enemigos siempre será la consecuencia de lo que hago”, expresó para Trome.

Medina también destacó el respaldo que recibe de sus seguidores, especialmente durante el conflicto con Jefferson Farfán.

“También. Felizmente, tengo una comunidad que me brinda el apoyo más increíble que jamás hubiera podido imaginar. En este episodio con Farfán (cuando pedía que le pagara la indemnización por el juicio que le ganó y decía que fuera a barrer las calles), me demostraron que son mi fuerza y mi motor”, comentó.