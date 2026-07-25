Con alusiones a Alberto Fujimori, Pedro Castillo, la justicia social, la lucha contra la corrupción, los pueblos originarios y la familia, 60 nuevos senadores juraron ayer al cargo durante la sesión de instalación del nuevo Senado para el periodo 2026-2031.

Homenaje

Las referencias a ambos exmandatarios concentraron la mayor atención durante la ceremonia. En total, tres senadores mencionaron al fallecido expresidente, mientras que cuatro hicieron referencia al hoy preso exmandatario. Además, dos de estos últimos aprovecharon su juramento para pedir una nueva Constitución.

La primera en rendir homenaje a Fujimori fue la senadora de Fuerza Popular (FP) Martha Chávez, quien inicia su séptimo periodo parlamentario y fue la primera mujer en presidir el Congreso, en 1995.

Durante su juramento afirmó: “Por la memoria del ingeniero Alberto Fujimori, el mejor presidente del Perú, sí juro”.

Más adelante, la también senadora de Fuerza Popular Martha Moyano juró “por María Elena Moyano, por Alberto Fujimori y un país en orden”.

A ellas se sumó el senador de Renovación Popular (RP) Absalón Vásquez, exministro de Agricultura durante el gobierno fujimorista. Lo curioso fue que sufrió una aparatosa caída cuando se dirigía al estrado y luego de pisar mal en un desnivel del hemiciclo. Después se recuperó y continuó la ceremonia sin inconvenientes.

Una vez frente a la Mesa Directiva, Vásquez expresó: “Por la memoria del mejor presidente del Perú, Alberto Fujimori, sí juro”.

Tras la ceremonia, explicó que decidió rendir homenaje al exmandatario porque, a su juicio, fue “el mejor presidente de la época republicana”, al destacar su papel en la derrota del terrorismo y la recuperación económica del país a inicios de los 90’s.

Consultado sobre por qué postuló por RP y no por FP, respondió que aceptó la invitación de Rafael López-Aliaga, quien renunció a su escaño en la Cámara alta.

“Yo había sido ya antes invitado por mi amigo Rafael López-Aliaga y con el mayor gusto”, declaró a la prensa.

Castillismo

En contraste, cuatro senadores aprovecharon su juramento para pedir la libertad del expresidente Castillo.

Se trata de José Castillo Terrones, hermano del exmandatario, Íber Maraví, Jaime Quito y Andrés Ramos, todos de Juntos por el Perú (JP).

Castillo Terrones expresó: “Por Puña, por los hombres y mujeres más humildes de mi Perú y por la libertad del presidente Castillo, sí juro”.

Por su parte, Maraví asumió el cargo “por la libertad del presidente Pedro Castillo, por una nueva Constitución, sí juro”.

Quito dedicó su proclama “a los mártires del sur, a los mártires del Valle de Tambo, por la derogación de las leyes procrimen, por la libertad de Pedro Castillo y por una nueva Constitución”.

Además, al concluir su juramentación, Quito decidió no saludar a los integrantes de la Mesa Directiva, conformada por Miguel Torres (FP), Fernando Rospigliosi (FP) y Alejandro Muñante (RP). Asimismo, rechazó que le colocaran la medalla y tampoco participó en la fotografía oficial.

En tanto, Andrés Ramos también mencionó “la libertad de José Pedro Castillo Terrones”.

Otros senadores dedicaron su juramento a distintos sectores de la población.

Agripina Flores, del Partido Cívico Obras (PCO), lo hizo por “los jubilados olvidados” y Jorge Gavidia, del Partido del Buen Gobierno (PBG), por “el desarrollo rural y la innovación”.

Silvana Robles (JP), en tanto, juró por “los pueblos originarios” y en memoria de quienes, según afirmó, entregaron su vida por ellos.

El líder de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, solo atinó a decir: “Por el pueblo, por el pueblo y por el Pueblo, sí juro”.

Las dedicatorias personales y familiares también estuvieron presentes durante la ceremonia. Flavio Figallo (PBG) juró por su familia, sus nietos y la paz; Juver Flores (PBG), por su región, Arequipa; y Joaquín Yauri (JP), por el desarrollo de Huancavelica y la equidad.

Karla Schaefer (FP) recordó a Miguel Grau y el legado que le dejó su madre, mientras que Segundo Tapia mencionó a los fallecidos por la COVID-19 “por culpa del genocida Martín Vizcarra”.

Tras la juramentación de los 60 integrantes, Miguel Torres declaró constituido el Senado de la República para el periodo 2026-2031.