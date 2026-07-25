Promesas, accidentadas presentaciones y loas a expresidentes de la república –ambos sentenciados, pero en orillas políticas diametralmente opuestas–, dejó la ceremonia de juramentación de la Cámara de Diputados. El evento comenzó al promediar las 4:00 p.m. y convocó a las bancadas correspondientes: Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP), Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación (AN), Partido Cívico Obras y el Partido del Buen Gobierno (PBG).

Castillistas

La jornada registró a 16 parlamentarios de JP, partido que intentó llevar a la presidencia a Roberto Sánchez, abogando por la excarcelación del sentenciado expresidente Pedro Castillo. El docente de Chota, Cajamarca, no solo fue sentenciado en primera instancia por conspiración para la rebelión, a más de once años de prisión, sino que también mantiene una orden de prisión preventiva vigente por otro caso.

Los defensores expresos de Castillo, durante su juramentación, fueron los diputados Alejandro Manay (Ayacucho), Amalia Palomino (Arequipa), Analí Marquez (Cusco), Catherin Palomino (Huancavelica), César Hugo Tito Rojas (Puno), Daniel Varas (Ancash), Ernesto Zunini (Lambayeque), Graciela Chipana (Moquegua), Héctor Guillén (Huancavelica), Jessica Pérez (Puno), Jesús Pérez (Apurimac), Julián Pérez (Cusco), Marino Lavado Valdivia (La Libertad), Olver Peña Córdova (San Martin), Svieta Fernández (Tacna) y Yenifer Paredes Navarro (Cajamarca).

Tito Rojas, uno de los fundadores del Movadef –señalado como el brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso– también pidió por Castillo, aunque estuvo a punto de olvidar la mención: “Contra el terruqueo, la persecución política, por la Asamblea Constituyente y por la región de Puno; por la Asamblea Constituyente y también por la libertad del presidente Castillo”, exclamó.

Zunini, en tanto, juró “por los ronderos, maestros y campesinos con su líder más leal, Pedro Castillo”. La cuñada de Castillo Terrones, que también es su hija putativa, Yenifer Paredes, también hizo lo propio. “Por los pueblos más olvidados del pueblo, por mi bella Cajamarca, por los agricultores, por la libertad del presidente Castillo”, afirmó.

Fujimorismo

También estuvieron los parlamentarios que juraron “en memoria” del expresidente Alberto Fujimori. Estos fueron Ana Patiño (Junín), César Revilla (Piura), César Vidaurre (Loreto), Jhon Valqui (Pasco), Kim Muñoz (Pasco), Liz Mendoza (residentes en el extranjero) y Nary Pinasco (Loreto).

Muñoz, por ejemplo, asumió el cargo “en memoria del mejor presidente del Perú, Alberto Fujimori”. Y agregó: basta de izquierda falsa y políticas caviares”. En tanto, Villanueva lo hizo “por la defensa de la Constitución del 93 firmada por el mejor presidente del Perú”.

Además, juraron Pier Figari (Lima Metropolitana) y Carmela Paucará (Piura), exprocesados por el ya extinto Caso “Cócteles”.

Más casos

También llamó la atención el caso del diputado Juan Cabrera Nieto (Tacna), del Partido Político Obras, quien juró en inglés. “Yes, i swear” (sí, juro), sostuvo. En tanto, su colega José Yataco (Ica) lo hizo por “el fiel cumplimiento que don Ricardo Belmont tiene como principio: que pueda decirle a mi pueblo, me comprometo a trabajar incansablemente”. Entre tanto, Demetrio Valqui (La Libertad) lo hizo por “el mejor presidente del Perú, el general Juan Velasco Alvarado”.

Por Ahora Nación juraron la excongresista Indira Huilca y el exjefe de la Diviac PNP, Harvey Colchado. Sin embargo, su colega Jair Manrique (Lima Metropolitana) fue el que destacó, aunque no por su elocuencia. “Por mi familia, mi país y porque vivir, porque la vida nos deje, no nos cueste la vida, porque vivir no nos cueste la vida”, expresó generando confusión.