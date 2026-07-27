Carlos Cacho reveló en el pódcast Show.pe por qué considera que Roberto Martínez le guarda resentimiento. El estilista recordó un episodio poco conocido que ocurrió cuando el exfutbolista mantenía una relación con Gisela Valcárcel y que, según afirmó, marcó el distanciamiento entre ambos.

Luego de que Gisela revelara lo difícil que fue enfrentar la infidelidad de Roberto con Viviana Rivasplata, Carlos Cacho recordó que él y el fallecido estilista Marco Antonio vieron al exfutbolista junto a la exMiss Perú en un cine de Larcomar.

De acuerdo con el estilista, en aquella ocasión ambos intentaron ‘fingir’ que no los habían visto. Sin embargo, asegura que, hasta el día de hoy, Roberto Martínez está convencido de que fue él quien le contó lo sucedido a Gisela Valcárcel.

Durante la entrevista, el periodista Jhon Cano le preguntó: “¿Por qué te odia Roberto Martínez?”. Ante ello, Carlos Cacho respondió: “ Siempre fui sincero con ella y siempre he creído que, desde el día en que Marco Antonio y yo vimos a Roberto con Viviana en el cine de Larcomar, él pensó que fui yo quien le contó a Gisela lo que habíamos visto. Al día siguiente ella lo encaró y estoy seguro de que Roberto asumió que yo se lo había dicho ”.

Al recordar este episodio ocurrido hace varios años, Carlos señaló que cree que el exfutbolista los reconoció. “ Marco Antonio se hizo el loco, pero Roberto sabe que lo vimos con Viviana ”, expresó.

“ Al día siguiente estuvimos atendiendo a Gisela y yo tuve el valor de decírselo. Le dije: ‘Hemos visto a Roberto con Viviana’ y ella lloró mucho, sufrió mucho. Fue muy triste y yo me asusté. Luego me dije: ‘¿Para qué le dije?’ Luego me arrepentí y dije: ‘¿Qué he hecho?’. Era inexperto y tonto “, relató el estilista.

Asimismo, precisó que en aquella época no pudo registrar el momento con fotografías, ya que los teléfonos celulares aún no contaban con cámara.