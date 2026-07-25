María Pía Copello aprovechó el cierre de la programación de +QTV este viernes 24 de julio para dirigirse en solitario a los seguidores del canal.
Durante su intervención confirmó que el proyecto dejará atrás su actual identidad para iniciar una nueva etapa enfocada en una propuesta diferente de entretenimiento.
“Llegamos a esta aventura haciendo ruido, nos dijeron que traíamos fórmula viejas, que no entendíamos cómo se hacía, que no teníamos comunidad y se burlaron de nosotros y es verdad”, expresó.
Copello señaló que el proceso estuvo marcado por aprendizajes y cambios que permitieron redefinir el rumbo del proyecto.
“Nos costó encontrar el rumbo, pero de esto se trataba el viaje, de equivocarnos, de escuchar, de aprender a tropezar y de cambiar. Cada crítica nos hizo buscar qué queríamos ser y hoy cerramos esta etapa”, afirmó.
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