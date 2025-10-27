La Policía desarticuló la presunta banda criminal “Los elegantes del sillar” tras la intervención y detención de dos de dos varones, en la madrugada de hoy. Dulber Mamani Otazu, de 40 años, conocido como “Chato”, y Wilber Calla Mamani, de 43 años, apodado “Ñato”, fueron arrestados por presunto peligro común relacionado con la fabricación, comercialización y porte de armas.

La intervención se realizó a la 1:35 a.m. en la Asociación Ciudad de Dios en el distrito de Cerro Colorado. Según el informe policial, los agentes del notaron un vehículo tico, color rojo, que despertó sospechas al observar la conducta de sus ocupantes. Al acercarse, uno de los hombres se movió rápidamente al asiento trasero, mientras el conductor intentaba encender el auto.

Al proceder a la intervención, se halló en el asiento del copiloto una bolsa de plástico negra que contenía un canguro de nylon plomo, dentro del cual se encontraron dos armas de fuego tipo pistola. Ambos fueron detenidos en el acto y se les comunicó sobre las acusaciones en su contra.

Dulber Mamani Otazu tiene antecedentes por hurto agravado, tras haber sido detenido en marzo de 2018, aunque su requisitoria actual es positiva por el delito de peligro común. Mientras que, Wilber Calla Mamani no presenta antecedentes previos, aunque fue detenido en noviembre de 2024 por el delito de peligro común.

Los detenidos fueron puestos a disposición del área de robos de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Arequipa, mientras se continúan las investigaciones para determinar el alcance de sus actividades delictivas.

