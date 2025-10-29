A pesar de los robos ocurridos en el hospital Goyeneche y de la intervención de personas en ambientes que no están destinados para la espera de los visitantes de los pacientes, se continúa sin implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad de sus instalaciones y sobre todo del equipamiento médico.

Así lo denunció el presidente del cuerpo médico del hospital, Percy Manrique, quien lamentó que “todo sigue igual” y no se ha tomado ninguna acción concreta. “El fin de semana, un varón ingresó al servicio de Cirugía Mujeres y estuvo en el aula académica. Cuando el personal asistencial le increpó por su presencia, se descubrió que no era familiar de ningún paciente”, dijo.

SITUACIÓN

Explicó que el problema de la seguridad no se limita a la restricción en los accesos sino a la vulnerabilidad misma que tiene la infraestructura. Las medidas propuestas como reforzar la vigilancia con más personal y el control de ingreso mediante la verificación del DNI no se aplican. A ello se suma que el control mediante los equipos de videovigilancia están abandonados.

Según Manrique, las cámaras adquiridas en 2021 y los teléfonos internos que se destinaron para la comunicación entre los distintos servicios del hospital, nunca funcionaron adecuadamente. “Nadie ha hecho nada por mejorar el sistema de vigilancia. Todo está igual. Incluso tenemos servidores almacenados que no se usan”, refirió el médico

Agregó que el robo de los transductores del moderno ecógrafo del servicio de ginecología aún no ha sido esclarecido ni repuestos. Actualmente, los médicos se ven obligados a usar un ecógrafo de menor calidad tomado del área de emergencia. “La atención no puede detenerse, pero la calidad del servicio se ha visto afectada”, subrayó Manrique.