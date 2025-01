La demora en la entrega del saldo de obra del hospital Maritza Campos es un problema, considerando que este expediente estará listo en marzo.

Hay un desfase de cinco meses entre la contratación del Consorcio Maritza Proyecto, encargado de la evaluación y aprobación de los informes del saldo de obra.

“El destrabe de los hospitales de Camaná y Maritza Campos en su etapa final”, anunciaba el 3 de junio el Gobierno Regional a través de una nota de prensa, la misma que aseguraba que en noviembre se conocerían los plazos y presupuestos necesarios para su culminación. No se saben los nuevos plazos.

ANTECEDENTES

Pese a que se anunció que el 2 de septiembre del 2024 el Consorcio Maritza Proyecto presentó el primer entregable (la evaluación técnico legal de la obra), este no pudo ser evaluado ni aprobado, debido a la ausencia de una supervisora, cuya contratación recién se realizó un mes después, generando los primeros retrasos.

El 29 de abril del 2024, el GRA adjudicó la buena pro de la elaboración del saldo de obra al consorcio conformado por Juan Carlos Lima Leandres y Antonio Sánchez Horneros, por un monto de 3,9 millones de soles, casi tres semanas después, el 17 de mayo se firmó el contrato entre las partes, pese a ello el inicio del servicio de la elaboración del expediente se inició recién el 7 de junio de ese mismo año.

Pese a la urgente necesidad de contar con una supervisora a cargo, recién el 17 de septiembre, 15 días después de recepcionar el primer entregable, la Oficina de Logística del GRA convocó la contratación del servicio de revisión, evaluación y conformidad del informe técnico legal además de la supervisión de la elaboración del expediente de saldo de obra.

Es así que la adjudicación de la buena pro a la supervisora se otorgó el 19 de septiembre, teniendo como ganadores al consorcio conformado por Omar Rojas Lazo y Juan Irwin Poma Pumacanchari, por un monto de 806 mil soles, procediendo a la firma del contrato el 3 de octubre, mes para el cual la Contraloría advirtió del retraso hasta en 38 días y la falta de supervisión.

No obstante, este problema persistió semanas después. Información en el portal del Invierte.pe da cuenta de que hasta la primera semana de diciembre este primer entregable no fue aprobado por la supervisora, debido a que se detectaron observaciones no solo en una ocasión, sino hasta dos, también advertido por la Contraloría en noviembre del año pasado.

CUESTIONAMIENTO

Para el consejero César Huamantuma, estos procesos debieron convocarse en paralelo y no con una diferencia de meses.

De no existir la coordinación en tiempo se pierde en tiempo, dado que no se puede concretar las metas por falta de una supervisión.

