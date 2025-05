Hace un mes, el mundo perdió a Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura que sigue iluminando generaciones. Su legado, marcado por la profundidad de su narrativa y su incansable defensa de la libertad, merece ser celebrado con el respeto y la admiración que su trayectoria inspira.

Por ello, este 12 de mayo escritores, académicos y autoridades locales, se unieron para rendirle un sentido homenaje póstumo. Como primera actividad se realizó la marcha silenciosa en la que cada institución portó un emblema y cada uno de los asistentes llevó una flor blanca y un lazo del lado izquierdo del pecho.

La marcha terminó en la Biblioteca Personal Mario Vargas Llosa, en la calle San Francisco 306, donde un representante de cada institución leyó un fragmento de la producción literaria del escritor arequipeño.

Desde este espacio, los estudiantes de los colegios dejaron las rosas blancas como parte del homenaje. Además, cientos de voces se alzaron para escribirle a Mario Vargas Llosa en el concurso de cartas.

En la categoría primaria, ganó el primer lugar Nailia Astrid Silvia Aspilcueta estudiante de la institución particular Nueva Schools de Sachaca. En el escrito, agradeció por su literatura y que ha demostrado lo lejos que uno puede llegar.

Por la categoría secundaria, Estéfano Alexander Nina Pari del colegio de Alto Rendimiento de Puno ganó el primer lugar. En su carta, expresa que luego de leer “Conversación en La Catedral” lo dejó pensando por días, especialmente en como retrata los temas de la desigualdad y la discriminación. “Me quedé con un reflejo de algo que tristemente sigue pasando hoy”, se pudo escuchar.

En la categoría Juvenil, ganó Noelia Alexandra Cárdenas Álvarez en primer lugar, egresada de la escuela de Literatura de la Universidad Nacional de San Agustín. "Le escribo desde una habitación cualquiera, donde la literatura me salvó más de una vez, siento mi refugio y soporte. Sus palabras han sido para mí, faros encendidos en las noches más oscuras de mi juventud".

Bajo estos escritos, subrayó que será escritora y responderá a un llamado profundo. “Yo voy a ser un escritor, no voy a ser periodista, no voy a ser abogado, no voy a ser profesor, aunque tenga que dedicar mi tiempo para ganarme la vida a esa actividades, pero yo voy a ser un escritor. Yo también haré lo posible para dedicar lo mejor de mi tiempo la fuego que arde dentro mi, aunque tenga que luchar contra la incertidumbre, dudas y vacíos porque renunciar a escribir sería para mí no vivir realmente. Maestro Mario, esta carta no es un homenaje o suplica, es una agradecimiento y una promesa”, expresó.

Asimismo, por la categoría público abierto, ganó Jorge Turpo Rivas. Los diplomas fueron entregados por la subgerencia de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa.

Ganadores del concurso de cartas a Mario Vargas Llosa. Foto: Difusión.