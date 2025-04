Mario Vargas Llosa nació en 1936 en la casa familiar que es ahora la Casa Museo MVLL en la avenida Parra, y aunque no vivió siempre en esta ciudad, su amor por Arequipa lo manifestó en múltiples ocasiones, dejando como herencia valiosa su colección privada de libros, su interés por promover y conservar las tradiciones mistianas y, sobre todo, su afán por promover la cultura con eventos de gran trascendencia como el Hay Festival y este año con el IX Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebrará en octubre.

“El Perú es para mí una Arequipa donde nací, pero nunca viví, una ciudad que mi madre, mis abuelos y mis tíos me enseñaron a conocer a través de sus recuerdos y añoranzas, porque toda mi tribu familiar, como suelen hacer los arequipeños, se llevó siempre a la Ciudad Blanca con ella en su andariega existencia”, dijo el Nobel de Literatura en 2010 cuando se dirigió el 7 de diciembre de 2010 al auditorio de la Academia Sueca de Estocolmo.

En ese mismo momento, a miles de kilómetros de distancia, cientos de arequipeños que seguía la ceremonia desde una pantalla gigante en la Plaza de Armas, no pudieron contener las lágrimas de orgullo, cuando el escritor pronunció la palabra Arequipa y esto fue lo que conmovió al escritor y lo que lo motivó a dejar su biblioteca personal a esta tierra.

“La manera como vivió Arequipa, el premio Nobel a mí me conmovió, soy sentimental, como dice el poema de Sebastián Salazar Bondy: al fin de cuentas, soy sentimental. Y entonces, pues, empiezo a sentirme Arequipeño por fin”, confesó un tiempo después.

SUS LIBROS

En el 2017, Mario Vargas Llosa inauguró la biblioteca que lleva su nombre en una casona de la calle San Francisco de propiedad del Gobierno Regional de Arequipa. El lugar, consagrado a dedicarle homenaje al primer escritor peruano en obtener el Nobel de Literatura y albergar los cerca de 70 mil libros que forman parte de su colección de textos que decidió donar en 2012 a la tierra que lo vio nacer y por la que expresó en múltiples ocasiones especial afecto.

Fue en ese año que el escritor reveló que su colección quedaría repartida entre Lima, París y Madrid, en entregas que se harían por partes, incluyendo algunos libros que contienen anotaciones que nunca esperó que otras personas leyeran y que, ahora a su muerte, podrán ser vistas por estudiosos, tal como lo pidió al momento de comenzar las entregas en 2014.

Desde entonces, llegaron 6 lotes de textos que han quedado almacenados en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, muchos de ellos ya a disposición del público.

“Siempre recuerdo cómo estaba la ciudad prácticamente abanderada, el desfile de los estudiantes de los colegios en el acto que se organizó el señor (Juan Manuel) Guillén, gobernador de Arequipa en ese tiempo. La manera en la que participó y estímulo a los estudiantes, me emocionó y tomé la decisión de donar mis libro a la biblioteca que son testimonios vivos de no solo de mi formación como escritor y hombre de cultura, también de mi trayectoria porque son muchas historias de los países y lugares que he vivido”, comentó el escritor al exdirector de la Biblioteca Regional MVLL, Mario Rommel Arce en una conversación en 2021, recordando la ceremonia de homenaje que se organizó en la ciudad luego de que obtuviera el Premio Nobel de Literatura.

AREQUIPA EN EL MUNDO

Pero esta no es la única muestra de amor por Arequipa. Su intervención fue fundamental para que el Hay Festival llegara a Arequipa hace 11 años, encuentro de artes, ciencias y periodismo que cada año congrega a destacados pensadores, escritores y críticos que ponen a la ciudad en los ojos del mundo.

En 2018, Vargas Llosa paseó por las calles mistianas como uno de los principales invitados a este encuentro, y que incluyó una conversación en el Teatro Municipal con Katya Adaui, Mariana de Althaus, Jeremías Gamboa, Santiago Roncagliolo y Renato Cisneros. Por la tarde habló sobre el liberalismo y libro «La llamada de la tribu» con la filóloga y periodista cubana Yoani Sánchez y unos días después con el escritor británico Salman Rushdie.

Ahora, su gran afecto quedará plasmado en el próximo IX Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebrará en octubre y que, seguramente, tendrá un espacio para rendirle homenaje, no solo como escritor, sino también porque fue miembro de la Real Academia Española (sillón L), a donde ingresó en 1996 con un discurso sobre Azorín al que respondió Camilo José Cela. La Academia organiza este congreso en Arequipa.