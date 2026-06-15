Salieron los clasificados a la etapa departamental de la Copa Perú de la provincia de Piura. Tras tres ardorosos partidos, quedaron definidos los representantes piuranos.

En el Estadio 27 de Julio de Cura Mori, los equipos de Pozo de los Ramos y Águila Roja empataron 1-1 en tiempo reglamentario y en la definición de penales, el segundo ganó 4-3 y ya está en la departamental.

En el estadio de Casa Grande de La Arena, el local Sport Loma Negra se cobró la revancha ante Piura Juniors, lo goleó 4-0 y lo dejó fuera, mientras que en el Estadio Manco Inca de Castilla, la Academia San Antonio goleó por 3-0 a Defensor Unión, que llegaba con ventaja del partido de ida y logró la ansiada clasificación.

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EQUIPOS CLASIFICADOS

Por Paita están clasificados San Martín Occidente, 5 de Febrero y Atlético Grau de Vichayal; mientras que por Morropón disputarán la siguiente fase Juan Aurich, Estudiantes y Caysa o Alejandro Villanueva.

Los equipos de Atlético Torino, Sport Chorrillos de Máncora y Asociación Torino clasificaron por Talara, mientras por Sullana los clasificados son Estrella Roja de Miguel Checa y Diablos Rojos de Ignacio Escudero. El tercero estaría entre Atlético Grau de Santa Sofía o Defensor Marcavelica.

Huancabamba tiene como representantes a Jibaja Ch. y Ramón Castilla. Definen por el tercer puesto Deportivo Shanga o Ciclón del Alto. Por la liga de Sechura, Alfonso Ugarte, Francisco Bolognesi y Municipal ya están clasificados y, finalmente, por Ayabaca están Real Ayabaca, Municipal y Los Tigres.

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LAS FASES

La etapa departamental debe empezar el domingo 28 de junio y terminará el 23 de agosto y se jugará por fases.

En la primera se han formando 8 grupos con 3 equipos cada uno, teniendo como cabeza a los campeones provinciales. Se jugará en 6 partidos (ida y vuelta), donde clasifican 1 de cada grupo, más 4 segundos mejor ubicados.