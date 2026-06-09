Quedó definido el inicio de la etapa departamental de la Copa Perú en Piura, que se jugará el domingo 28 de junio, cuya fixture será dado a conocer el sábado 20, con la presencia de los delegados de los equipos clasificados.

De esta manera, la Liga Departamental de Fútbol de Piura, le da chance a las ligas provinciales, que aun no terminan su programaciones establecidas.

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FINALES

El domingo 14 se jugará la gran final de la etapa provincial de la Copa Perú en la Liga de Sullana. Diablos Rojos de Santa Sofía se enfrenta a Estrella Roja de Sojo y según reglamento, el partido debe jugarse en una cancha neutral y la primera opción sería el Estadio Campeones del 36.

Previo a la gran final, el cuadro del Defensor de Marcavélica jugará contra Atlético Grau de Mallaritos, el ganador será el tercer representante de Sullana en la departamental.

Mientras en Piura, esta semana se definen los 3 representantes, luego de jugarse los partidos de vuelta de los play off provincial.