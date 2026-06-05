Hoy en Piura, la gente alba y todo el norte peruano está de fiesta, pues el club “patrimonio de Piura”, declarado como tal el año 2019 (en el centenario del club), celebra sus 107 años de creación.

Ciento siete años de historia deportiva a nivel nacional e internacional cumple el club Atlético Grau, siempre dejando en alto a la región Piura, hoy bajo la presidencia de Arturo Ríos Ibáñez.

En todo este tiempo han desfilado cumpliendo y vistiendo sus sedas, directivos, técnicos, jugadores e hinchas, que llenaron de emoción y júbilo muchas tardes de gloria, como también de tristeza en el viejo estadio y luego en el Miguel Grau, hoy todo destruido y en total abandono por malas autoridades, que quizás nunca disfrutaron cuando el equipo albo lo llenaba de hinchas de bote a bote.

Este año, en el Apertura, tuvo una irregular campaña, donde solo ganó 4 partidos y estuvo entre los coleros del torneo. Se espera que en el Clausura y teniendo nueva localía puede revertir esta situación adversa hasta el momento y recuperar la prestancia de un equipo profesional, tal como lo hizo en los torneos internacionales de Copa Sudamericana en los años 2020 y 2025.

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HISTORIAL

El club fue fundado el 5 de junio de 1919, siendo uno de los equipos más populares del norte del Perú y uno de los fundadores de la Liga Distrital de Fútbol de Piura.

Según consta en actas, primero fue llamado Club Miguel Grau, a pedido de quien se considera el fundador, Guillermo Herrera, quien se reunió con otros vecinos en la calle Tacna, frente a la ahora Casa Museo Grau, siendo su primer presidente don José Erquiaga.

Desde entonces participó en los campeonatos de selección y competencia (como se llamaban los torneos oficiales). En los años 30, se hizo conocido como “Los Académicos” y conquistaron varios títulos.

En 1959, se convirtió en una verdadera selección de Piura, incluso aportó 9 jugadores a la Selección Nacional que ganó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Barranquilla en 1961.

En el año 1966, cuando era presidido por Orlando Balarezo, recibió la invitación de la Federación Peruana de Fútbol para participar en el primer Torneo Descentralizado, su permanencia duró hasta el año 1970, cuando perdió la categoría.

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EN LA PROFESIONAL

Dos años después, vuelve al fútbol profesional al ganar la Copa Perú con jugadores netamente piuranos, pero tras 4 años, descendió. Luego participó en varios torneos regionales del norte y Copas Perú, sin lograr el título deseado.

Sería hasta el año 2017, cuando ascendió a la Segunda División, al ganar la Copa Perú. Dos años después retorna a la División Privilegiada y al año siguiente, en su mejor temporada, logra la Copa Bicentenario al ganar en la final a Sport Huancayo, clasificando a la Copa Sudamericana.

En el 2020 logra otro lauro nacional, al ganar la primera Súper Copa. Tras 28 años llega a jugar la Liga 1, pero sin resultados positivos descendiendo ese mismo año a la Liga 2-2021, donde logró ganar y retornar al fútbol profesional.

Desde aquel entonces lleva alternando 5 años en esta división. Según estadísticas, el club piurano jugó 19 temporadas en Primera División en Piura, y 3 en Segunda División y ha tenido como sus mejores jugadores a su eterno capitán Manuel “Meleque” Suárez.