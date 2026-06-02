La Academia San Antonio se abraza a un sueño en la Copa Perú.
La Academia San Antonio se abraza a un sueño en la Copa Perú.

Luego de terminada la Ii fase de la etapa provincial de la en la provincia de Piura, seis equipos quedaron clasificados para en partidos de ida y vuelta salir los 3 equipos que pasarán a la etapa departamental.

Los conjuntos piuranos San Antonio y Piura Juniors, así como Sport Loma Negra (La Arena), Defensor Unión (La Unión) y los clubes Defensor Pozo de Los Ramos y Águila Roja, ambos del distrito de Cura Mori, son los clasificados a los play off.

PUEDES VER:

LAS LLAVES

Según el sorteo se determinó que la primera llave la integran Águila Roja y Pozo de Los Ramos que se jugará ambos encuentros en el Estadio de Cura Morri los días jueves 4 (ida) y miércoles 10 (Vuelta)-

la llave II la conforman Piura Juniors con Sport Loma Negra que se jugará los días jueves 4 en el Estadio Manco Inca y el 10 de junio en el estadio de La Arena.

Finalmente el jueves 4 (ida) se jugará la llave III en el Estadio de la Unión entre Defensor Unión y Academia San Antonio, luego en el Estadio Manco Inca el miércoles 10 se jugará el partido de revancha.

MIRA ESTO:

GANADORES

Luego de estos encuentros los ganadores de las llaves clasifican a la etapa departamental. Posteriormente se jugarán los partidos para definir al campeón provincial.

Cabe señalar que San Antonio pasó a los play off luego de dejar fuera de carrera a Racing FC. en la tanda de penales. Mientras Piura Juniors demostró su poderío y eliminó a Túpac Amaru.

Sport Loma Negra derroto a Sinchi Roca y logró el objetivo; El favorito Joel Merino quedó eliminado por Defensor La Unión, mientras Pozo de los Ramos eliminó a Águila Juvenil y Águila Roja fue mejor que Defensor Santa Rosa.

Piura vive la emoción y todos los seis participantes están con el sueño de llegar a las siguiente etapa de la Copa Perú. Están a sólo 2 partidos de alcanzar el gran objetivo de los clubes de llegar a la departamental.

TAGS RELACIONADOS