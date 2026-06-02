Luego de terminada la Ii fase de la etapa provincial de la Copa Perú en la provincia de Piura, seis equipos quedaron clasificados para en partidos de ida y vuelta salir los 3 equipos que pasarán a la etapa departamental.

Los conjuntos piuranos San Antonio y Piura Juniors, así como Sport Loma Negra (La Arena), Defensor Unión (La Unión) y los clubes Defensor Pozo de Los Ramos y Águila Roja, ambos del distrito de Cura Mori, son los clasificados a los play off.

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LAS LLAVES

Según el sorteo se determinó que la primera llave la integran Águila Roja y Pozo de Los Ramos que se jugará ambos encuentros en el Estadio de Cura Morri los días jueves 4 (ida) y miércoles 10 (Vuelta)-

la llave II la conforman Piura Juniors con Sport Loma Negra que se jugará los días jueves 4 en el Estadio Manco Inca y el 10 de junio en el estadio de La Arena.

Finalmente el jueves 4 (ida) se jugará la llave III en el Estadio de la Unión entre Defensor Unión y Academia San Antonio, luego en el Estadio Manco Inca el miércoles 10 se jugará el partido de revancha.

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GANADORES

Luego de estos encuentros los ganadores de las llaves clasifican a la etapa departamental. Posteriormente se jugarán los partidos para definir al campeón provincial.

Cabe señalar que San Antonio pasó a los play off luego de dejar fuera de carrera a Racing FC. en la tanda de penales. Mientras Piura Juniors demostró su poderío y eliminó a Túpac Amaru.

Sport Loma Negra derroto a Sinchi Roca y logró el objetivo; El favorito Joel Merino quedó eliminado por Defensor La Unión, mientras Pozo de los Ramos eliminó a Águila Juvenil y Águila Roja fue mejor que Defensor Santa Rosa.

Piura vive la emoción y todos los seis participantes están con el sueño de llegar a las siguiente etapa de la Copa Perú. Están a sólo 2 partidos de alcanzar el gran objetivo de los clubes de llegar a la departamental.