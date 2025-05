La disposición del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) de solicitar el cierre de los procesos de adquisición y mantenimiento de equipos del hospital Goyeneche por un aproximado de 42 millones de soles, generó la preocupación de la dirección y el personal médico de este nosocomio.

A través del Oficio N°433-2025-GRA-GRI-SGEP, se informa sobre la solicitud del cierre de las IOARR (Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición) relacionadas al proyecto de ampliación y mejoramiento del hospital Goyeneche, adjudicado al estado francés.

DETALLES

Esta información se dio a conocer tras una reunión sostenida entre los médicos del hospital Goyeneche con el consejero regional Fernando Cornejo, presidente de la comisión investigadora sobre la adquisición de equipos para los hospitales de Arequipa.

“Se ha cancelado la adjudicación de nuevos equipos a través de las fichas IOARR a raíz de que se espera que en el nuevo hospital tenga todo ese equipamiento, pero el equipamiento va a demorar por lo menos 5 años, mientras tanto ¿cómo va a funcionar el hospital’ si había un proceso o una convocatoria, consideramos que debería continuar”, refirió tras el término de la reunión.

El consejero Fernando Cornejo calificó esta decisión como errada, por lo que solicitó la rectificación. Entre los equipos que no se podrán adquirir bajo ficha IOARR se encuentran un resonador magnético, torres laparoscópicas, mesas de esterilización, equipos de rayos X.

A esto se suma la situación de las instalaciones eléctricas, las cuales presentaron el último lunes un problema en su funcionamiento. “Pacientes de UCI han estado pagando estas consecuencias, cerca de una hora, pero el actuar del escaso personal hizo que este se repusiera sin extenderse por más horas, lo cual es severamente preocupante”, agregó.

SIN PRESUPUESTO

El gerente regional de Salud, Rafael Gallegos, manifestó que además del mamógrafo, también está malogrado el tomógrafo en el hospital Goyeneche, desde el martes, pero argumentó que la falta de atención a las necesidades de infraestructura, equipamiento y mobiliario no se dan, según el requerimiento, por la falta de presupuesto.

El funcionario alegó que el cuestionamiento al Gobierno Regional de Arequipa y a la Gerencia de Salud surgiría, si pese a tener el presupuesto, no se atendería las necesidades del nosocomio. “Con lo poco que se tiene se da, porque no hay otra opción”, dijo. Según el gerente, no es más de 15 mil soles los recursos destinados para el mantenimiento de equipos por cada hospital.

En el caso del tomógrafo, Gallegos aseguró que la pieza a adquirir debe ser importado desde Japón, porque no existe en el mercado arequipeño o limeño. La compra de la pieza tardará algunos meses, mientras tanto, los pacientes tendrán que ser atendidos por otros hospitales como el honorio Delgado Espinoza.

Respecto al nuevo proyecto de construcción, el funcionario confirmó que durante los cuatro años que demore la edificación, se continuará con el mantenimiento de los equipos, con los presupuestos reducidos.

Además, negó que se deje de comprar equipos bajo el argumento de la dotación de equipos de los franceses.