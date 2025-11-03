El ciudadano extranjero, Joan Ángel Antonio Gonzales Gonzales, fue enviado a prisión preventiva por 7 meses por agredir, robar y herir con arma blanca a Bryam Paucar Zea. El agresor habría apuñalado al joven, dejándolo gravemente herido, luego de haberle sustraído el equipo móvil.

El hecho sucedió el pasado 30 de octubre en la avenida Daniel Alcides Carrión, frente a la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. Junto a otra persona, habrían interceptado a la víctima con cuchillos, dejándolo con con una herida punzocortante en el pecho que le provocó shock hipovolémico y trauma abdominal.

La medida fue dictada por el 1.er juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a cargo del juez, Walter Marroquín Aranzamendi.

El magistrado precisó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al detenido con la comisión del delito y está latente el peligro de fuga, pues carece de arraigo domiciliario y su actividad laboral es esporádica y se encuentra en situación migratoria irregular.

La gravedad de la pena a imponerse superaría los 5 años e incrementa el riesgo que el detenido intente eludir la acción de la justicia.