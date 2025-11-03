El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial de Arequipa, informó que el 80 % de la flota vehicular de la Policía Nacional del Perú (PNP) superó 10 años de antigüedad y la vida útil estimada.

Alrededor de 800 patrulleros en la región, distribuidos en 101 comisarías, presentan fallas y son reparados periódicamente, hecho que limita la producción de los efectivos policiales al momento de realizar las intervenciones y operaciones de turno.

“Así como diariamente se malogran los vehículos, los reparamos también. El 80 % de la flota cumplió la vida útil. Si uno no tiene el equipo al 100 % tiene que afectar”, señaló el oficial.

No obstante, el jefe de la Región Policial de Arequipa afirmó que están a la espera que el Gobierno Regional de Arequipa efectúe la compra de 100 patrulleros.

“Para una Policía óptima debemos tener todo el equipo óptimo. Los 100 patrulleros son lo más cercano que tenemos, el Gobierno Regional nos informará cuándo nos van a entregar”, apuntó.

COMISARÍAS

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, en Arequipa se registran 101 comisarías y de ellas 16 están siendo evaluadas por el órgano de control. La inspección se lleva a cabo en las comisarías de Palacio Viejo, Santa Marta, Ciudad Mi Trabajo, Mollendo (Islay), Matarani (Islay), El Pedregal (Caylloma), José Luis Bustamante y Rivero, Cayma, Cerro Colorado, entre otras.