Agentes de la Policía lograron la desarticulación de la banda “Los Malditos Desmanteladores de El Pedregal” que se dedicaría al robo de mototaxis en el distrito de Majes. La detención se habría ejecutado tras una denuncia ciudadana que permitió identificar a los responsables.

Durante las inspecciones a dos viviendas en Majes, el último lunes, se intervinieron a Brayan Choquepata Bustinza (32), Carlos Raúl Revilla Chávez (28), Percy Chiquenayra Choquehuanca (44), Gilmer Alex Chiquenayra Puma (18), y Alex (16), en el que se les acusa por el delito de receptación agravada.

CASO

Sucede que el día 3 de noviembre, durante la intervención al domicilio de Brayan Choquepata en La Colina, se hallaron autopartes de vehículos menores, así como la funda de un mototaxi de color azul, el mismo que había sido reportado como robado el día 2 de noviembre en el cementerio La Colina. Además, se encontró una moto lineal desmantelada, pinturas de spray que eran utilizadas para cambiar las características.

Según el suboficial PNP Xabi Castilla, en simultáneo se realizó la acción policial en otra vivienda, donde se hallaron tres unidades más. En suma, fueron cinco mototaxis encontrados, de los cuales dos fueron reportados como robados.