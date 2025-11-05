Un obrero de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero fue captado utilizando un motocar de propiedad estatal de placa EW-940 para recoger basura de una cebichería, ubicada en la calle Argentina. El hecho fue registrado por un vecino.

En el video, se observa al trabajador municipal llegar al lugar donde ya lo esperaban bolsas de basura, del interior sale otra persona que trae aún más desechos e incluso el obrero ingresa al inmueble para retirar más bolsas, las cuales deposita en el motocar con ayuda de otra persona que sale del local. Los vecinos denunciaron que no sería la primera vez que el servidor público realiza esta acción durante su horario de trabajo.

RESPUESTA

Al respecto, la gerenta de Servicios a la Ciudad de la comuna, Patricia Bedoya, confirmó que el municipio ha tomado conocimiento del caso e inició un proceso interno. “Vamos a hacer la investigación correspondiente. En este caso, la investigación va a corresponder a un proceso administrativo disciplinario”, declaró Bedoya a Correo.

La funcionaria explicó que la sanción dependerá de la gravedad de la falta y podría ir desde una amonestación verbal o escrita hasta una suspensión temporal, de acuerdo con lo que determine el área de Limpieza Pública, encargada de la supervisión del personal obrero. “Eso se va a determinar según la investigación y la información que el área proporcione”, precisó.