El juez unipersonal para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Eddy Leva Cascamayta, sentenció ayer a seis años de pena privativa de la libertad al alcalde de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, José Miguel Ramos Cabrera, tras hallarlo culpable del delito de colusión agravada en la adquisición irregular de bienes para la comuna.

La misma condena fue impuesta a los funcionarios municipales Elvis Telles Turpo y Jesús Zúñiga Quiroz, quienes, junto al alcalde, habrían dispuesto un proceso de selección posterior a la compra de útiles de aseo con la finalidad de regularizar la adquisición por un monto de S/ 29 mil 379.

El magistrado determinó además la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la condena y ordenó que los sentenciados paguen la suma de S/ 15 946 por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.

No obstante, la sentencia aún no queda firme, pues debe ser consentida o ejecutoriada para su cumplimiento efectivo. Una vez que el fallo adquiera calidad de cosa juzgada, se procederá a su ejecución conforme a ley.

OTRA SENTENCIA

José Ramos Carrera también fue sentenciad el 3 de julio a 6 años de pena privativa de la libertad al haber sido encontrado responsable de la comisión de los delitos de negociación incompatible en concurso real con el delito de peculado de uso.

La sentencia en primera instancia fue emitida por el juez José Málaga Pérez, titular del 2do Juzgado Penal Unipersonal Transitorio Supraprovincial para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte de Arequipa, quien luego de realizar el juicio oral, impuso 4 años de pena efectiva por el delito de negociación incompatible y 2 años por peculado de uso; condena que se hará efectiva una vez quede consentida y ejecutoriada.