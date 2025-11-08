El profesor Rubén Víctor Reynoso Gonzales fue intervenido por los agentes penitenciarios del penal de varones de Arequipa, al intentar ingresar 55 chips de distintos operadores telefónicos camuflados dentro de un reloj.

Rubén Reynoso, docente del Centro de Educación Técnico Productiva, al pasar por el área de revisión corporal, personal de seguridad del INPE detectó irregularidades en uno de los dos relojes que traía consigo, por lo cual al abrir el dispositivo encontró los chips.

Ante ello, las autoridades del INPE comunicaron el hecho a representantes del Ministerio Público y Policía Nacional para el levantamiento de actas, seguidamente de la incautación de los artículos prohibidos.

Asimismo, el INPE recordó las medidas de acción para detectar el ingreso de sustancias u objetos prohibidos, a fin del estricto cumplimiento de las normas institucionales.