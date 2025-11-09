Corrían las primeras horas del sábado en la Asociación Bolivia Zona 1 en Peruarbo, distrito de Cerro Colorado, cuando vecinos detectaron a un perro caminando con lo que parecía ser una extremidad humana en su hocico, dando aviso a personal policial y de Seguridad Ciudadana sobre el hecho.

Al constituirse, personal policial, acordonó la zona y confirmó el hallazgo del antebrazo de un cuerpo humano, razón por la cual se inició la búsqueda del resto del cuerpo por la zona; una hora después, se halló un cuerpo al fondo de una quebrada ubicada a espaldas del colegio Peruarbo, aproximadamente a 400 metros de donde se encontró la extremidad superior.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa, coronel PNP Eduardo del Campo, manifestó que no se encontraron pertenencias personales cerca del occiso; asimismo, precisó que el cuerpo presentaba desmembramiento de los miembros superiores (cabeza y antebrazo derecho) producto de qué canes u otros animales de la zona devoraron estas partes.

Al no tener documentación alguna, ni tampoco objetos de valor, no se descarta un posible asalto y que el cuerpo haya sido dejado en la zona.

DESAPARECIDO

Tras aplicarse la necropsia respectiva la tarde del sábado, se confirmó que el cuerpo hallado corresponde a Alexander Mamani Yucra (24), joven estudiante de instituto que desapreció la noche del miércoles tras acudir a una discoteca en Plaza Arequipa Norte.

Familiares denunciaron su desaparición al día siguiente, no obstante, en la comisaría de Ciudad Municipal no se recibió la misma, mientras que en Zamácola esta fue admitida por la noche del jueves. El joven vestía un buzo gris, zapatillas y polera negras al momento de su desaparición.

En las cámaras del local donde fue visto por última vez se le ve acompañado de dos féminas, no descartándose que haya sido víctima de las peperas.