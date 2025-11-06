Lourdes Rodríguez Ayala, trabajadora social de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), denunció ante la comisaría de Yanahuara la desaparición de su compañero de labores, Felix Choque Flores, ocurrida en la represa de Aguada Blanca, ubicada en el anexo de Pampa Cañahuas, jurisdicción del distrito de Yanahuara, provincia de Arequipa.

Según la denuncia policial, Rodríguez Ayala fue alertada por Juan Chamber, quien llamó desde el sector de Aguada Blanca para informar que el trabajador desaparecido salió entre las 09:00 y 09:30 horas de la víspera para cumplir con sus labores diarias en la zona. Desde ese momento, no se volvió a tener noticias de él.

Los compañeros de trabajo realizaron una búsqueda inmediata en el lugar donde Choque Flores debía encontrarse y solo hallaron su chaleco institucional, perteneciente a Autodema, cerca del área donde se ubica la embarcación de la entidad. Ante la situación, se dio aviso inmediato a las autoridades policiales para iniciar las labores de búsqueda.

Rodríguez Ayala precisó que esta es la primera vez que se reporta la desaparición de una persona en la represa de Aguada Blanca, lo que ha generado preocupación entre el personal de la institución, que realiza labores de mantenimiento y supervisión en el reservorio.

AUTODEMA

A través de un comunicado oficial, Autodema informó que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y búsqueda, en coordinación con la Policía Nacional del Perú. “Las operaciones de búsqueda y localización continúan de manera ininterrumpida, priorizando la seguridad e integridad del personal involucrado”, señaló la entidad.

Asimismo, la institución comunicó que mantiene una comunicación permanente con los familiares del trabajador desaparecido, brindando soporte emocional y acompañamiento durante el desarrollo de las labores de búsqueda, que continuarán hasta lograr ubicar a Felix Choque Flores.