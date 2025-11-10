La Municipalidad de Cerro Colorado identificó 12 locales que venden bebidas alcohólicas a menos de 50 metros de instituciones educativas, los cuales serán clausurados y sometidos a procedimiento de revocatoria definitiva de licencia.

El subgerente de Licencias y Fiscalización, Marco Zanabria, señaló que la mayoría de estos negocios operan en el cono norte, donde se detectó un incremento de bares y pequeños establecimientos que funcionan cerca de colegios y generan riesgo para estudiantes.

Zanabria indicó que, además de estos 12 locales ya identificados, la cifra real podría ser mayor porque aún se realiza el empadronamiento y verificación de giros comerciales en todo el distrito. “Desde que asumimos la gestión hemos clausurado más de 20 locales por cambio de giro”, afirmó.

El funcionario también informó que en noviembre se realizará una nueva intervención integral en el centro comercial Plaza Norte y su terminal terrestre, donde operan discotecas y bares frecuentados por jóvenes. En marzo y agosto también se intervino este lugar.

Recientemente, volvió a abrir la discoteca La Previa, que fue clausurada el mes anterior por el municipio. Los vecinos, en rechazo, llegaron a arrojar piedras contra el local. Sobre ello, el funcionario adelantó que la municipalidad ya notificó la nulidad de su licencia y solicitará una medida cautelar para cerrar el establecimiento de manera definitiva.