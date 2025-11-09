El alcalde de Mariano Melgar, Óscar Ayala, advirtió que 16 pueblos del distrito quedarían fuera del nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) que elabora la Municipalidad Provincial de Arequipa, al ser considerados zonas de riesgo. Señaló que esta exclusión afectará directamente a miles de familias que viven en esos sectores desde hace más de una década.

Ayala explicó que, debido a esta clasificación, las zonas no podrán ser incorporadas en los proyectos de saneamiento, agua y energía eléctrica, lo que frenará el desarrollo urbano del distrito.

“Son poblaciones que tienen entre 10 y 15 años, ya consolidadas, pero el PDM no las está incluyendo porque no cuentan con estudios de mitigación. Sin embargo, la norma exige coordinación con los municipios distritales, no solo charlas informativas”, sostuvo.

El burgomaestre cuestionó además que el proceso de formulación del plan se haya limitado a exposiciones sin permitir diálogo ni aportes técnicos por parte de los distritos. “Nos informan, pero no nos dejan participar. Así no se puede construir un verdadero plan metropolitano”, criticó.

CATASTRO

Ante esta situación, la comuna de Mariano Melgar viene trabajando en la actualización de su catastro distrital, herramienta clave para sustentar técnicamente sus observaciones al PDM. Según Ayala, el catastro se dejó avanzado al 90% en 2014 y ahora está siendo completado con tecnología moderna como drones y sistemas de geolocalización, con una inversión superior a S/ 4 millones.